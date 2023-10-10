"كنت اشعر بالموت الداخلي": ما كانت نقطة التحوّل في رحلة ماغي نخّول الصامتة مع الجرح النّفسي؟

كانت نقطة التحوّل في حياة ماغي نخول حين مسحت ابنتها الصّغيرة دمعتها وقالت لها "أنا أحبك" فكانت لحظة قوّة مفصليّة، اشعرت ماغي بالقوّة فاختارت أن تقف لتطلب المساعدة وبدأت رحلة البحث عن أجوبة لمعاناتها.





Maggie Nakhoul speaks for the first time about her journey with anxiety in an initiative of mental health awareness. Source: Pixabay / Maggie Nakhoul, Pixabay تقرأ ماغي نخول رحلتها الطويلة مع اضطراب القلق والإرهاق النفسي، وتحوّل معاناتها لمبادرة لخلق توعية حول الصحّة النفسيّة.





في اليوم العالمي للصحة النفسية، هل نقف عند الجرح النفسي بالانتباه ذاته كالجرح الجسدي؟ ما الكلمات التي كانت سمعتها ماغي وبدل ان تخفّف عنها، كانت تزيد من معاناتها وتغرقها بالشعور بالذّنب؟ وما الذي سيوصي به الطبيب النفسي د. سمير إبراهيم؟





الإجابة في الملف الصوتي المرفق بالصورة أعلاه.





القرّاء الذين يسعون للحصول على المعلومات والدّعم بخصوص منع الانتحار يمكنهم التواصل مع Lifeline على الرقم 131114 أو Suicide Call Back Service على الرقم 1300 659 467 أو Kids Helpline على رقم 1800 55 1800 حتى سن الخامسة والعشرين.







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