"رأيت البؤس على الوجوه" ما الذي صدم الدكتورة مريم فريدا في زيارتها الاخيرة الى لبنان ؟

عادت الدكتورة مريم فريدا المحاضرة في السياسات الامنية بجامعة Macuarie في سيدني من زيارة الى وطنها الام لبنان. زيارة كانت لها وقع صادم عليها "الجوع اوصل الناس الى مرحلة البؤس، الوضع اصبح لا يمكن تجاهلها". وتعتبر الدكتورة فريدا لبنان دولة "فاشلة" لشغور كل المراكز السياسية الحيوية وهذا برأيها "يفتح المجال لانهيار امني كامل يهدد وجود الدولة"



Protestors hold the Lebanese flag. Source: Supplied استمعوا لبرنامج "أستراليا اليوم" من الاثنين إلى الجمعة من الساعة الثالثة بعد الظهر إلى السادسة مساءً بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا عبر الراديو الرقمي وتطبيق Radio SBS المتاح مجاناً على أبل

