"رأيت البؤس على الوجوه" ما الذي صدم الدكتورة مريم فريدا في زيارتها الاخيرة الى لبنان ؟

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"رأيت البؤس على الوجوه" ما الذي صدم الدكتورة مريم فريدا في زيارتها الاخيرة الى لبنان ؟

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ترسم العديد من المؤسسات المالية الدولية صورة قاتمة للأوضاع الاقتصادية في الدول العربية. وتضع تلك الدراسات علامات استفهام كبيرة حول مستقبل دول عربية أنهكتها الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية مثل تونس ولبنان واليمن. المحاضرة في السياسات الامنية الدكتورة مريم فريدا عادت هذا الاسبوع الى سيدني من زيارة الى وطنها الام لبنان، زيارة كان لها وقع صادم عليها جعلها تدق ناقوس الخطر وتحذر من امكانية انهيار لبنان كدولة

عادت الدكتورة مريم فريدا المحاضرة في السياسات الامنية بجامعة Macuarie في سيدني من زيارة الى وطنها الام لبنان. زيارة كانت لها وقع صادم عليها "الجوع اوصل الناس الى مرحلة البؤس، الوضع اصبح لا يمكن تجاهلها". وتعتبر الدكتورة فريدا لبنان دولة "فاشلة" لشغور كل المراكز السياسية الحيوية وهذا برأيها "يفتح المجال لانهيار امني كامل يهدد وجود الدولة"
Lebanese protest Sydney
Protestors hold the Lebanese flag. Source: Supplied
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