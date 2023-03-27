"فرصة مهمة لبناء الجسور بين الأديان" افطار رمضاني في ملبورن يجمع المسلمين واليهود

Key Points
- الافطار يعد بمثابة احتفالية خاصة للتعريف بالتقاليد اليهودية والإسلامية على حد سواء
- يأتي رمضان هذا العام بالتزامن مع صيام الطائفة المسيحية وكذلك عيد الفصح اليهودي
- قال الدكتور حسن يونس وهو أحد المشاركين في هذا الافطار انه متحمس جداً لهذه الفعالية
يُقيم مركز Ark Centre في ملبورن وبالتعاون مع مؤسسة Australian Intercultural افطاراً رمضانيا يوم السبت الموافق في الأول من نيسان ابريل المقبل بمشاركة الأديان
المسلمة والمسيحية واليهودية.
LISTEN TO
"السحور بداية الاستعداد النفسي للصيام" عائلات مسلمة وغير مسلمة تتشارك لقمة رمضان
SBS Arabic24
27/03/202312:24
ويأتي رمضان هذا العام بالتزامن مع صيام الطائفة المسيحية وكذلك عيد الفصح اليهودي الذي يسمى Passover. ويقول المركز في بيان إن هذا الافطار هو فرصة مهمة لتعزيز التماسك
الاجتماعي والشمولية وبناء الجسور بين الأديان المختلفة.
وأضاف البيان أن هذا الافطار يعد بمثابة احتفالية خاصة للتعريف بالتقاليد اليهودية والإسلامية على حد سواء. فضلاً عن التواصل الروحي بين الديانتين.
فطور رمضاني Credit: Manal Al-Ani
وقال الدكتور حسن يونس المختص بمجال التربية والتعليم في أستراليا وهو أحد المشاركين في هذا الافطار "وصلتني دعوة من صديق عزيز تعرفت عليه من خلال مؤسسة الاسراء
الاسلامية التي تعلم ماجستير في الدراسات الاسلامية. فوصلتني منهم الدعوة لحضورهذا الافطار الذي يتضمن ديانات مختلفة. شخصيا أنا أول مرة أحضر هذه المناسبة. اتوقع هذه هي المرة
الثانية التي يجمعون فيها عدة أديان".
وأضاف الدكتور حسن يونس "حبيت ان أحضر هذا الافطار لاننا في أستراليا بلد متعدد الثقافات فيجب علينا ان نحضر هكذا فعاليات فيها مسلمون ومسيحيون ويهود يحصل فيها تعايش
روحي ومدني بين كل الاطراف والاديان لان رب العالمين طلب منا ان نتقابل ونتعارف".
المزيد في التدوين الصوتي اعلاه
هل أعجبكم المقال؟ استمعوا لبرنامج "أستراليا اليوم" من الاثنين إلى الجمعة من الساعة الثالثة بعد الظهر إلى السادسة مساءً بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا عبر الراديو الرقمي وتطبيق Radio SBS المتاح مجاناً على و