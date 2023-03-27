"فرصة مهمة لبناء الجسور بين الأديان" افطار رمضاني في ملبورن يجمع المسلمين واليهود

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Ramadan Decoration Credit: Manal Al-Ani

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يأتي رمضان هذا العام بالتزامن مع صيام الطائفة المسيحية وكذلك عيد الفصح اليهودي الذي يسمى Passover.

Key Points
  • الافطار يعد بمثابة احتفالية خاصة للتعريف بالتقاليد اليهودية والإسلامية على حد سواء
  • يأتي رمضان هذا العام بالتزامن مع صيام الطائفة المسيحية وكذلك عيد الفصح اليهودي
  • قال الدكتور حسن يونس وهو أحد المشاركين في هذا الافطار انه متحمس جداً لهذه الفعالية
يُقيم مركز Ark Centre في ملبورن وبالتعاون مع مؤسسة Australian Intercultural افطاراً رمضانيا يوم السبت الموافق في الأول من نيسان ابريل المقبل بمشاركة الأديان

المسلمة والمسيحية واليهودية.
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Suhoor is a pre-dawn meal consumed by Muslims before starting the day's fast image

"السحور بداية الاستعداد النفسي للصيام" عائلات مسلمة وغير مسلمة تتشارك لقمة رمضان

SBS Arabic24

27/03/202312:24
ويأتي رمضان هذا العام بالتزامن مع صيام الطائفة المسيحية وكذلك عيد الفصح اليهودي الذي يسمى Passover. ويقول المركز في بيان إن هذا الافطار هو فرصة مهمة لتعزيز التماسك

الاجتماعي والشمولية وبناء الجسور بين الأديان المختلفة.
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فطور رمضاني Credit: Manal Al-Ani
وأضاف البيان أن هذا الافطار يعد بمثابة احتفالية خاصة للتعريف بالتقاليد اليهودية والإسلامية على حد سواء. فضلاً عن التواصل الروحي بين الديانتين.

وقال الدكتور حسن يونس المختص بمجال التربية والتعليم في أستراليا وهو أحد المشاركين في هذا الافطار "وصلتني دعوة من صديق عزيز تعرفت عليه من خلال مؤسسة الاسراء

الاسلامية التي تعلم ماجستير في الدراسات الاسلامية. فوصلتني منهم الدعوة لحضورهذا الافطار الذي يتضمن ديانات مختلفة. شخصيا أنا أول مرة أحضر هذه المناسبة. اتوقع هذه هي المرة

الثانية التي يجمعون فيها عدة أديان".

وأضاف الدكتور حسن يونس "حبيت ان أحضر هذا الافطار لاننا في أستراليا بلد متعدد الثقافات فيجب علينا ان نحضر هكذا فعاليات فيها مسلمون ومسيحيون ويهود يحصل فيها تعايش

روحي ومدني بين كل الاطراف والاديان لان رب العالمين طلب منا ان نتقابل ونتعارف".

المزيد في التدوين الصوتي اعلاه

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