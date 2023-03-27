"فرصة مهمة لبناء الجسور بين الأديان" افطار رمضاني في ملبورن يجمع المسلمين واليهود

Key Points الافطار يعد بمثابة احتفالية خاصة للتعريف بالتقاليد اليهودية والإسلامية على حد سواء

يأتي رمضان هذا العام بالتزامن مع صيام الطائفة المسيحية وكذلك عيد الفصح اليهودي

قال الدكتور حسن يونس وهو أحد المشاركين في هذا الافطار انه متحمس جداً لهذه الفعالية

يُقيم مركز Ark Centre في ملبورن وبالتعاون مع مؤسسة Australian Intercultural افطاراً رمضانيا يوم السبت الموافق في الأول من نيسان ابريل المقبل بمشاركة الأديان





المسلمة والمسيحية واليهودية.



LISTEN TO "السحور بداية الاستعداد النفسي للصيام" عائلات مسلمة وغير مسلمة تتشارك لقمة رمضان SBS Arabic24 27/03/2023 12:24 Play

ويأتي رمضان هذا العام بالتزامن مع صيام الطائفة المسيحية وكذلك عيد الفصح اليهودي الذي يسمى Passover. ويقول المركز في بيان إن هذا الافطار هو فرصة مهمة لتعزيز التماسك





الاجتماعي والشمولية وبناء الجسور بين الأديان المختلفة.



فطور رمضاني Credit: Manal Al-Ani وأضاف البيان أن هذا الافطار يعد بمثابة احتفالية خاصة للتعريف بالتقاليد اليهودية والإسلامية على حد سواء. فضلاً عن التواصل الروحي بين الديانتين.





وقال الدكتور حسن يونس المختص بمجال التربية والتعليم في أستراليا وهو أحد المشاركين في هذا الافطار "وصلتني دعوة من صديق عزيز تعرفت عليه من خلال مؤسسة الاسراء





الاسلامية التي تعلم ماجستير في الدراسات الاسلامية. فوصلتني منهم الدعوة لحضورهذا الافطار الذي يتضمن ديانات مختلفة. شخصيا أنا أول مرة أحضر هذه المناسبة. اتوقع هذه هي المرة





الثانية التي يجمعون فيها عدة أديان".





وأضاف الدكتور حسن يونس "حبيت ان أحضر هذا الافطار لاننا في أستراليا بلد متعدد الثقافات فيجب علينا ان نحضر هكذا فعاليات فيها مسلمون ومسيحيون ويهود يحصل فيها تعايش





روحي ومدني بين كل الاطراف والاديان لان رب العالمين طلب منا ان نتقابل ونتعارف".





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