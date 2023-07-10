تقرير: ارتفاع سرقة المتاجر في أستراليا، وصاحب محل يؤكد استغناء العائلات عن شراء مواد غذائية بسبب الغلاء

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Mr. Ahmed Abu Anas, owner of Al Batoul Groceries in Newcastle. NSW Credit: Ahmed Abu Anas

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ذكر تقرير اقتصادي جديد أن تجار التجزئة يكافحون لاحتواء زيادة سرقة متاجر المواد الغذائية بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي. ويأتي هذا التقرير بالتزامن مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية ويضطر العديد من الأستراليين إلى تخطي وجبات الطعام. فما هي المواد الغذائية التي لم يتم شراؤها قبل العائلات؟ المزيد في التدوين الصوتي اعلاه مع السيد أحمد أبو انس وهو صاحب محل Al Batoul Groceries في مدينة نيو كاسل بولاية نيو ساوث ويلز

وقال John-Paul Drake صاحب سلسلة متاجرSupermarkets Drakes لصحيفة The Advertiser إنه "سئم وتعب" من الأشخاص الذين يأخذون ما يريدون يومياً وبدون دفع المال. كما يقومون بملء عربة التسوق Trolly أو حقيبة ويخرجون من الباب."
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Mr. Ahmed Abu Anas
وأضاف "لقد رأيت أفرادًا من العائلة يدربون أطفالًا لا تتجاوز أعمارهم 10 سنوات حول كيفية سرقة الأشياء من محلات السوبر ماركت." مشيراً إلى ان "اللجوء إلى الجريمة لا ينبغي أن يكون الحل للأشخاص الذين يكافحون لتغطية نفقاتهم."

ومن جانبه، قال متحدث باسم Coles إنهم لاحظوا "زيادة في السرقة" لكنه وصفها بأنها "مشكلة تؤثر على جميع تجار التجزئة في جميع أنحاء أستراليا وعلى الصعيد الدولي".

وأضاف "نحن نعمل بانتظام مع الشرطة للحد من سرقة المتاجر. يوظف كولز فريقًا كبيرًا من ضباط منع الجريمة في متاجرنا على الصعيد الوطني ، والذين يقومون بإلقاء القبض على مئات اللصوص كل سبوع."

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