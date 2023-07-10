تقرير: ارتفاع سرقة المتاجر في أستراليا، وصاحب محل يؤكد استغناء العائلات عن شراء مواد غذائية بسبب الغلاء

وقال John-Paul Drake صاحب سلسلة متاجرSupermarkets Drakes لصحيفة The Advertiser إنه "سئم وتعب" من الأشخاص الذين يأخذون ما يريدون يومياً وبدون دفع المال. كما يقومون بملء عربة التسوق Trolly أو حقيبة ويخرجون من الباب."



Mr. Ahmed Abu Anas وأضاف "لقد رأيت أفرادًا من العائلة يدربون أطفالًا لا تتجاوز أعمارهم 10 سنوات حول كيفية سرقة الأشياء من محلات السوبر ماركت." مشيراً إلى ان "اللجوء إلى الجريمة لا ينبغي أن يكون الحل للأشخاص الذين يكافحون لتغطية نفقاتهم."





ومن جانبه، قال متحدث باسم Coles إنهم لاحظوا "زيادة في السرقة" لكنه وصفها بأنها "مشكلة تؤثر على جميع تجار التجزئة في جميع أنحاء أستراليا وعلى الصعيد الدولي".





وأضاف "نحن نعمل بانتظام مع الشرطة للحد من سرقة المتاجر. يوظف كولز فريقًا كبيرًا من ضباط منع الجريمة في متاجرنا على الصعيد الوطني ، والذين يقومون بإلقاء القبض على مئات اللصوص كل سبوع."





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