الهند تعتزم تغيير اسمها.. فما هو الاسم الجديد؟

أفادت بعض وكالات الأنباء العالمية اعتزام الهند تغيير اسم الدولة في خطوة أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.





وأتت الخطوة عندما قامت حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي استبدال اسم الهند بكلمة سنسكريتية في دعوات العشاء المرسلة إلى الضيوف الذين سيحضرون قمة مجموعة العشرين هذا الأسبوع.





وأشار بعض المراقبين إلى أن الخطوة تعكس جهود حزبه القومي الهندوسي لإزالة ما يعتبرها أسماء تعود إلى الحقبة الاستعمارية.





فيا ترى ما الذي حدث وما هو الاسم الجديد؟





تحدثت بترا طوق الهندي و فارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.





هذا بالإضافة لمواضيع أخرى شيّقة.





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