رواية "أحْ" للكاتب العراقي هيثم بهنام بُردى: كيف يتماهى الجلاد والضحية أمام آلة الدمار العمياء

النقاط الرئيسية: هذه الرواية هي السادسة من رواياته القصيرة.

له مساهمات بارزة في القصة القصيرة، وأدب الطفل، والرواية.

أثرى القطاع الأدبي العربي بمشاركات متعددة في منابر ذات سمعة عالية.

قال الأديب العراقي هيثم بهنام بُردى في لقاء مع أس بي أس عربي24: "الرواية الجديدة القصيرة تقع في سبعين صفحة وتنتمي لفن روائي انتشر عالمياً وعربياً".





رواية "أحْ" تحمل عنواناً مُلفتاً يشرحه الأديب بملاحظة في الرواية قائلاً: "هذه اللفظة تستخدم في المناطق الشمالية في العراق، ويُطلقها الأطفال الرضع بغضب ملوحين بقبضة يدهم تعبيراً عن غضبهم من شخص أمامهم".





وأضاف: "حسب المعاجم فإن لفظة أح هي حكاية الصوت الموجع".



في هذه الرواية يسعيد الكاتب العراقي المهاجر إلى أستراليا، اللحظة التاريخية للمكان بالومضة التي تكشفها نار الاحتلال الأميركي للعراق عن عمق التاريخ الذي امتد لعشرات الآلاف من السنين.



اقرأ المزيد ما الذي أبكى الشاعر العراقي يحيى السماوي؟

وينسج الكاتب الرواية بذريعة الصدفة التي تسوق جنديًا أميركيًا يحمل طفلًا، ويطرق باب الراوي، وخلال ذلك الوقت الذي لا يمتد لأكثر من بضع ساعات، تدور الكثير من الحوارات بين الجندي والراوي، والتي لا يغيب عنها الطفل برمزيات الطريقة التي يدافع عنها الطفل عن نفسه بغضب، وهو يلثغ بِحَرفي "أحْ". ويمثلها الروائي والجندي في أوقات مختلفة.



ويضيف الروائي بُردى سارداً أحداث الرواية بقوله: "في هذا الفضاء الطفولي أو البريء يقترب الجندي من المكان الذي يجهله، وتحديدًا في تلك المواقف بين الجلاد والضحية، حيث يقف الجلاد والضحية وجها لوجه، الجلاد متسلّحاً بآلة الموت والدمار، والضحية بتاريخها ووسيلتها للتعبير عن الغضب بطفولة".



اقرأ المزيد الجالية العراقية.. صاحبة النمو الاكبر بين الاستراليين العرب

ويستعيد الراوي الأزمنة السحيقة لحضارة وادي الرافدين التي ظهرت فيها المدن الأولى والحضارات الأولى، وانبثقت منها الكتابة والشريعة الأولى والقصيدة الأولى، والديانة الأولى التي شكلتها ثقافة الماء، وفي تلك اللحظة يجتمع الحاضر، والماضي حمورابي وجلجامش وأحيقار الحكيم ونبوخذ نَصّر، فالإنسان حينما يتعرّض للخطر يستعيد التاريخ والماضي.



صورة عام 2016 تجمع من اليمين الأديب هيثم بردى والشاعر زهير بردى والشاعرة دنيا ميخائيل والشاعر شاكر سيفو Source: Supplied / supplied: Haitham Burda يُذكر أن الأديب هيثم بهنام بُردى كان قد قرر البقاء في العراق، لكن بعد أن دمرت داعش منزليه وأحرقت مكتبته التي شعر بمرارة فقدانها قرر السفر إلى الأردن عام 2017 ثم توجه مهاجراً بعد ذلك إلى مدينة ملبورن عام 2020.







يصف الأديب المهاجر ملبورن المدينة التي حط رحاله فيها بأنها غاية الجمال والهدوء، والحركة بها نشطة.





ولد الكاتب هيثم بهنام بردى في العراق عام 1953، وهو عضو في اتحاد الأدباء العراقيين واتحاد الكتاب العرب، وعضو نقابة الفنانين العراقيين، وعضو فخري مدى الحياة في دار نعمان للثقافة اللبنانية، ورئيس تحرير مجلة (إنانا) التي تعنى بشؤون المرأة.





حضر وشارك في مهرجانات وملتقيات عديدة، وله إصدارات عديدة في مجال الرواية، والقصة القصيرة ، وأدب الطفل والنقد.





كما حاز على جوائز عدة منها: جائزة ناجي نعمان الأدبية اللبنانية لعام 2006، الجائزة الأولى في مسابقة القصة القصيرة التي أقامتها دار الشؤون الثقافية في وزارة الثقافة العراقية عام 2006 عن قصته القصيرة «النبض الأبدي، الجائزة الثانية في مسابقة وزارة الثقافة لمسابقة أدب الأطفال عام 2010 عن مسرحيته "العشبة"، والجائزة الثانية في مسابقة القصة القصيرة التي أقامها قصر الثقافة والفنون في محافظة صلاح الدين عام 2011 عن قصته "الرسالة".





لمعرفة تفاصيل فضاءات هذه الرواية ومسيرة الأديب هيثم بهنام بُردى، يرجى الضغط على التدوين الصوتي في الأعلى.





أكملوا الحوار عبر حساباتنا على فيسبوك و تويتر و انستغرام.





توجهوا الآن إلى موقعنا الالكتروني للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.



