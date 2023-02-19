هل السجائر الالكترونية بديل آمن لسجائر التبغ؟ هذا ما يقوله الخبراء

Key Points تشير احصائيات مجلس السرطان إلى أن واحدًا من كل خمسة شباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 24 عامًا قد جربوا التدخين الالكتروني

صدرت دعوات جدية من قبل عدد من الخبراء الصحيين تطالب الحكومةً الاسترالية إلى ضرورة اتخاذ اجراءات صارمة ضد بيع السجائر الالكترونية لمنع الجيل القادم من أن يصبح مدمناً على النيكوتين

يعمد الكثير من المدخنين إلى استخدام السجائر الالكترونية كبديل عن السجائر التقليدية، معتقدين أنها ستساعدهم في رحلتهم نحو الإقلاع

صدرت دعوات جدية من قبل عدد من الخبراء الصحيين تطالب الحكومةً الاسترالية إلى ضرورة اتخاذ اجراءات صارمة ضد بيع السجائر الالكترونية لمنع الجيل القادم من أن يصبح مدمناً على النيكوتين.





وتشير احصائيات مجلس السرطان إلى أن واحدًا من كل خمسة شباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 24 عامًا قد جربوا الـفيبينج Vaping ، وحوالي ربع هؤلاء استمروا في استخدامه.





وللحديث عن مخاطر التدخين الالكتروني قال الاستشاري النفسي ومعالج التدخين السيد خالد كمالمز في حديث لأس بي أس عربي24 إن "السجائر الالكترونية منتج جديد نسبياً والدراسات الطبية حول آثارها لا توفر بيانات كافية لمعرفة الأضرار المحتملة على المدى الطويل وأضاف: "عادة لا تمنح السلطات الصحية الموافقة على منتجات من هذا النوع إلا بعد تقييم مكثف، والنيكوتين السائل لم يمر بهكذا عملية وبالتالي غير متوفر بشكل قانوني في الأسواق."



هل السجائر الالكترونية تساعد على الإقلاع عن التدخين؟

يعمد الكثير من المدخنين إلى استخدام السجائر الالكترونية كبديل عن السجائر التقليدية، معتقدين أنها ستساعدهم في رحلتهم نحو الإقلاع، ولكن كملماز الذي يعمل في عيادة الإقلاع عن التدخين التابعة للجمعية الإسلامية اللبنانية، لا ينصح بذلك ويفضل أن يلجأ الراغب بالإقلاع عن التدخين إلى الطبيب العام أو عيادات الإقلاع عن التبغ.







استخدام الـ vaping للإقلاع عن التدخين طريقة غير موثقة علمياً



وأضاف كملماز: "هناك طرق قانونية ومدروسة لزيادة فرص النجاح في الإقلاع عن التدخين. عليك أولاً مراجعة الطبيب العام أو أخصائي علاج الإدمان. بدائل النيكوتين كثيرة بالإضافة إلى الأدوية الموصوفة طبياً مثل تشامبكس."







وسلط كملماز الضوء على أهمية أن يترافق العلاج بإرشاد نفسي: "لا بد من الاطلاع على الوضع النفسي والسلوكي للمدخن وإرشاده إلى استخدام بدائل النيكوتين بالطريقة الصحيحة. لا أنصح بأن يبدأ المدخن بمفرده بتعاطي هذه المواد دون خطة مدروسة وبإشراف طبي."



أهمية الدعم النفسي في المحيط العائلي والمجتمعي

أكد كملماز على أهمية الدعم النفسي وخصوصاً من أفراد العائلة: "يجب أن يقدر أفراد عائلة وأصدقاء المدخن مدى صعوبة الإقلاع عن التدخين، وعدم السماح للإحباط بالتسلل إلى المدخن الذي يحاول الإقلاع في حال فشل في ذلك من المحاولة الأولى."





تُظهر البيانات الجديدة الصادرة عن مجلس السرطان قلقًا متزايدًا بشأن التدخين الإلكتروني - الفيبينج - Vaping ، حيث إن اللوائح المتعلقة بمن يمكنه شراء المنتجات غير متوفرة.





في أستراليا ، تُدرج السجائر الإلكترونية التي تحتوي على النيكوتين على أنها "دواء لا يُصرف إلا بوصفة طبية" ، مما يجعل شرائها وبيعها غير قانوني بدون ملاحظة من الطبيب





تود هاربر هو الرئيس التنفيذي لمجلس السرطان ويشعر بخيبة أمل من الاتجاه الذي تتخذه الدولة:





يقول إن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عامًا قد اتصلوا بـ Quitlines والعديد منهم قلقون.





وجد استطلاع أجراه مجلس السرطان أن أكثر من 80 في المائة من البالغين يعتقدون أن السجائر الإلكترونية تسبب الإدمان بشكل كبير ويجب تنظيمها بعناية لإيقاف جيل جديد من المدمنين.





تريد الغالبية العظمى أيضًا حملة على تسويق vapes على وسائل التواصل الاجتماعي والرقمي ، وكذلك في المتاجر.





سعت إدارة السلع العلاجية إلى التشاور مع الجمهور حول الإصلاحات المقترحة للقضاء على توريد منتجات النيكوتين الإلكترونية ، فيما يتعلق بالمنتجات التي تحمل أسماء مثل "Fruit Loops" و "Strawberry Milk" الموجهة خصيصًا للشباب - لكن البعض - مثل الدكتور أليكس Wodak من جمعية ضرر التبغ الأسترالية





لكن العديد من خبراء الصحة العامة غير مقتنعين ، قائلين إن الدليل على أنها أكثر أمانًا هو ما لا يقل عن عقد من الزمان من التدخين الإلكتروني.





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