"تريم" مجمع العلم والعلماء.. علَّامة اسلامي يُلقي محاضرةً في برلمان نيو ساوث ويلز

thumbnail_af0a040a-90ae-4091-9cc6-dca7c619d00b.jpg

Sheikh Habib Muhammad Al Aydarus

احصل على تطبيق SBS Audio

طرق أخرى للاستماع

يزور أستراليا حاليا، قادماً من مدينة تريم Tarim التأريخية اليمنية، حضرة العلامة والداعية الشيخ الحبيب محمد بن عبد الله بن علي العيدروس ليلقي محاضرة قيمة في برلمان نيو ساوث ويلز تحت عنوان "الإسلام يُكرم السكان الأصليين Islam Honouring Indigenous People . لماذا تضم هذه المدينة العريقة أكثر العلماء المسلمين من سلالة النبي محمد؟ التفاصيل في التدوين الصوتي اعلاه مع الداعية الشيخ الحبيب محمد بن عبد الله بن علي العيدروس.

thumbnail_2fb6ece1-8196-48a1-9707-b6f9827dedc2.jpg
Sheikh Habib Muhammad Al Aydarus
thumbnail_e0da6441-653e-48aa-8344-e0d24b77d520.jpg
Sheikh Habib Muhammad Al Aydarus (L)
أكملوا الحوار عبر حساباتنا على 
فيسبوك 
و
تويتر
 و
انستغرام.
شارك

اخترنا لك

A zoomed in Medicare card is pictured.

'ميديكير' يطلق خدمات جديدة للمرضى والأطباء

A person holding an Australian passport.

جواز سنغافورة الأول عالمياً والأسترالي يتقدم مركزين: هذا هو عدد الوجهات التي يمكنكم زيارتها بدون تأشيرة

10:32
350368935_177752725250813_2492643041358254164_n.jpg

'We were the only Muslim family in town': How Abeer embraced life in the outback

10:52
Tax Time - Australia

كيف تقوم سنترلينك بمراجعة دخلكم للتأكد من حصولكم على الدفعات الصحيحة؟

08:42
WhatsApp Image 2023-07-16 at 1.44.35 PM.jpeg

عائلة فنية عراقية تسعى للاستقرار في أستراليا بمساعدة الموسيقى التقليدية

14:53
Settlement Guide: Divorce

هل تنتهي تأشيرة الشريك مع انتهاء العلاقة؟

Untitled design.png

جريمة عنف منزلي تهز سيدني: مقتل أم لثلاثة أطفال وتوجيه الاتهام لزوجها السابق

nab-fraud.jpg

عطلات فاخرة وحفلات فخمة: كيف استطاعت صديقتان أستراليتان اختلاس ملايين الدولارات من أحد البنوك؟

Latest podcast episodes

IMG_1449.jpg

"بدأت مشروعها من المنزل": كيف نجحت هذه المهاجرة في تحقيق حلمها في أستراليا؟

housework.jpg

لماذا تعمل معظم نساء العالم بلا أجر؟

MicrosoftTeams-image (9).png

في الذكرى الثالثة لإنفجار المرفأ: ناهدة باز تشيع وتدفن بيروت في أغنيتها الجديدة

Arabic correspondent

من مراسلينا: أخبار العراق في أسبوع 4/8/2023