"تريم" مجمع العلم والعلماء.. علَّامة اسلامي يُلقي محاضرةً في برلمان نيو ساوث ويلز
Sheikh Habib Muhammad Al Aydarus
يزور أستراليا حاليا، قادماً من مدينة تريم Tarim التأريخية اليمنية، حضرة العلامة والداعية الشيخ الحبيب محمد بن عبد الله بن علي العيدروس ليلقي محاضرة قيمة في برلمان نيو ساوث ويلز تحت عنوان "الإسلام يُكرم السكان الأصليين Islam Honouring Indigenous People . لماذا تضم هذه المدينة العريقة أكثر العلماء المسلمين من سلالة النبي محمد؟ التفاصيل في التدوين الصوتي اعلاه مع الداعية الشيخ الحبيب محمد بن عبد الله بن علي العيدروس.
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