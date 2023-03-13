"شعرت أنني حرة": حصص لياقة بدنية للنساء فقط تلقى إقبالا من سيدات من جميع الخلفيات الثقافية

النقاط الرئيسية: تشير الأرقام إلى أن احتمالية مشاركة النساء المهاجرات في الأنشطة الرياضية أقل

تتراوح العوائق بين نقص الوقت والحافز وبين ضعف اللغة وعدم موائمة النشاط الرياضي مع المتطلبات الأسرية

على مدار أربعة حصص تنوعت بين البيلاتيس والتمارين المكثفة تمكنت السيدات من ممارسة الرياضة بحرية كاملة وبدون قلق

عندما حضرت سارة الشيخ حصص اللياقة البدنية التي نظمتها Serenity for Women لم تكن المرة الأولى التي تقوم فيها بممارسة الرياضة في أحد المراكز الرياضية.





فقد قامت سارة من قبل بشراء اشتراك شهري في صالة رياضية ولكنها لم تتمكن من المواظبة ولكنها تقول إنها وجدت ضالتها في حصص اللياقة البدنية الجماعية المخصصة للنساء فقط.





تشرح سارة كيف أنها واجهت بعض الصعوبات في المراكز الرياضية المختلطة.





"أحد الأسباب التي منعتني من المواظبة على الرياضة كان الاختلاط في المركز الرياضي. كنت أشعر بالحرج من القيام ببعض الحركات في وجود رجال في المكان."



تشير الأرقام إلى أن احتمالية مشاركة النساء المهاجرات في الأنشطة الرياضية أقل وأنهن يواجهن العديد من العوائق التي تحول دون مشاركتهن.





تتراوح العوائق بين نقص الوقت والحافز وبين ضعف اللغة وعدم موائمة النشاط الرياضي مع المتطلبات الأسرية.





تقول سارة إن الالتزام باشتراك شهري في المركز الرياضي لم يكن يناسبها.





"كنت أدفع اشتراكا كاملا وأشعر أن علي الالتزام. كان المركز يسمح لي باستخدام المرافق 24 ساعة لمدة سبعة أيام في الأسبوع ولكن وقتي لا يسمح بهذا."





"كنت أبحث عن شيء يتناسب مع جدولي المزدحم كأم وامرأة عاملة."



عندما تعرفت سارة على حصص اللياقة النسائية عن طريق واتساب شعرت أنها وجدت نشاطا رياضيا يوفر لها الخصوصية والمرونة في نفس الوقت.





قامت Serenity for Women وهي منظمة مجتمعية غير ربحية بتنظيم حصص لياقة بدنية جماعية للنساء فقط بالتعاون مع مركز Aquarena الرياضي وManningham Council.





على مدار أربعة حصص تنوعت بين البيلاتيس والتمارين المكثفة تمكنت السيدات من ممارسة الرياضة بحرية كاملة وبدون قلق.





يارا سمير إحدى مؤسسات منظمة Serenity for Women وإحدى منظمات النشاط الرياضي الإجتماعي تقول إن توفير الموارد البشرية والمالية كان التحدي الرئيسي.





تقول يارا: "ما زالت المنظمة في بدايتها وعدد العضوات الفاعلات لازال صغيرا وذلك شكل تحديا في عملية التنظيم."





"توفير الموارد المالية لم يكن سهلا أيضا."





تشرح يارا كيف حصلت المنظمة على دعم مالي من مركز Aquarena ومن Manningham Council أيضا ولكن ذلك لم يكن كافيا لتقديم الحصص بنصف ثمنها الفعلي.





تقول يارا: "قمنا نحن المنظمات بتحمل جزء من التكلفة المالية للحصص لأننا كان لدينا اقتناع كبير بأهميتها وكنا على ثقة بأنها ستؤتي ثمارها."



تشير الدراسات إلى أن الرياضة يمكنها تعزيز الهوية لدى المهاجرين وتقليل التوتر والأفكار السلبية وزيادة الكفاءة الذاتية.





كما أن النشاط البدني يساعد المهاجرين على خلق روتين واستعادة السيطرة على حياتهم عند مواجهة التحديات المتعلقة بالهجرة هذا بالإضافة إلى خلق علاقات اجتماعية إيجابية.





تتحدث سارة بحماس عن حصص اللياقة البدنية التي شاركت فيها وتقول أنها "استمتعت بها للغاية."





"كمحجبة كنت أستطيع خلع الحجاب وارتداء ملابس مناسبة للجو."





"كنت أشعر أنني حرة وغير مقيدة وغير متحرجة."





لكن سارة تشعر ببعض الإحباط أن الحصص قد انتهت وتتمنى أن تستمر.





تقول يارا إن المنظمة تسعى إلى استمرار الحصص وأنها تعمل حاليا عن كثب مع المجلس المحلي.





"نستعد الآن للتقديم على منحة لتغطية تكاليف تحويل الحصص إلى نشاط منتظم للسيدات على الأقل حتى آخر العام."





يارا سعيدة بالتجربة وتقول إنها حملت لهن بعض المفاجأت.





"كنا نستهدف بشكل أكبر السيدات من الخلفيات الشرق أوسطية ولكننا فوجئنا بإقبال كبير من سيدات من جميع الخلفيات شعرن بأن الحصص منحتهن الخصوصية والأمان."





"النتائج كانت مذهلة."





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