العثور على جوني ديب فاقدا للوعي في أحد الفنادق.. ماذا حدث؟

تداولت تقارير اعلامية أن فرق الاسعاف عثرت على النجم العالمي جوني ديب فاقدا للوعي في أحد فنادق العاصمة المجرية بودابست.





وووفقا لما ورد بصحيفة Marca الإسبانية عن شهود عيان: “كل ما سمعناه هو أن ديب كان في حالة سيئة لدرجة أنه لم يتمكن حتى من مغادرة الفندق. سمعنا أيضاً أنهم استدعوا طبيباً لفحصه على نحو عاجل".





فما هي القصة؟





تحدثت بترا طوق وفارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.





هذا بالإضافة لمواضيع أخرى شيّقة.





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