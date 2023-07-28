العثور على جوني ديب فاقدا للوعي في أحد الفنادق.. ماذا حدث؟

APTOPIX France Cannes 2023 Johnny Depp Portraits

Johnny Depp poses for portrait photographs for the film 'Jeanne du Barry', at the 76th international film festival, Cannes, southern France, Wednesday, May 17, 2023. (Photo by Joel C Ryan/Invision/AP) Credit: Joel C Ryan/AP

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نقدم لكم فقرة المنوعات من برنامج Good Morning Australia التي تحمل إليكم بعض الأخبار والمواضيع الخفيفة.

تداولت تقارير اعلامية أن فرق الاسعاف عثرت على النجم العالمي جوني ديب فاقدا للوعي في أحد فنادق العاصمة المجرية بودابست.

وووفقا لما ورد بصحيفة Marca الإسبانية عن شهود عيان: “كل ما سمعناه هو أن ديب كان في حالة سيئة لدرجة أنه لم يتمكن حتى من مغادرة الفندق. سمعنا أيضاً أنهم استدعوا طبيباً لفحصه على نحو عاجل".

فما هي القصة؟

تحدثت بترا طوق وفارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.

هذا بالإضافة لمواضيع أخرى شيّقة.

تعرفوا على المزيد عن تلك المواضيع في الرابط الصوتي.

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