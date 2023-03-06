الإعلامي غسان نخول وحديث الذكريات عن أس بي أس عربي24 في ذكرى انطلاقتها السابعة

وقال نخول إن مسيرة أس بي أس عربي24 كانت مميزة منذ انطلاقتها متوقعاً المزيد من التقدم والنجاح.





وتحتفل أس بي أس عربي24 اليوم الثلاثاء 7 آذار/مارس 2023 بذكرى انطلاقتها السابعة.





في مثل هذا اليوم من عام 2016 تحولت أس بي أس عربي24 إلى قناة اذاعية تبث على مدار الساعة بواقع 7 أيام على الراديو الرقمي.





وأشار الإعلامي غسان نخول إلى أن فكرة التحول الى بث اذاعي على مدار الساعة بدأت منذ عام 2013 وذلك للبناء على النجاحات والخبرة المتراكمة لدى فريق العمل في برنامج صباح الخير استراليا آنذاك.



Source: SBS وأضاف ان العمل والمداولات داخل أروقة أس بي اس انتهت بقرار تحويل البرنامج الذي كان آنذاك يبث بواقع ساعتين في اليوم إلى قناة إذاعية تبث على مدى 24 ساعة في اليوم.





ولدى سؤاله حول ما يفتقده الاعلامي نخول، أجاب بالقول إنه على الجانب الشخصي يخاف من وجود خط في الإعلام حاليا يتمثل بالافتقار الى وجود الجانب الثاني من القصة.





وأضاف إلى ان الصحافة والاعلام تفتقد الآن، يرأيه، الى اللمحة الرومانسية التي كانت موجود سابقا.





وعما افتقده بعد ان تحولت الاذاعة الى البث على مدار الساعة، قال غسان نخول إنه يفتقد إلى عمل الصحافة الاستقصائية.





واشار غسان إلى ان أحد اهم النجاحات التي حققتها أس بي أس عربي 24 هو اعطاء المستمعين المنبر اليومي للتعبير عن آرائهم في فقرة الحوار المباشر التي تناقش مختلف مواضيع الساعة.





وختم الاعلامي غسان نخول حديثه بالقول إنه يتمنى المزيد من التقدم لفريق العمل في الاذاعة.





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