كيف نعى كاظم الساهر كريم العراقي بعد رحلة صداقة وعمل استمرت لعقود؟

توفي الشاعر الغنائي كريم العراقي وترك إرثا كبيرا من خلال قصائده التي حققت شهرة كبيرة بعد أن غناها أكبر مطربي العالم العربي وأبرزهم كاظم الساهر.





علاقة خاصة جمعت كريم العراقي بكاظم الساهر والتي بدأت خلال الخدمة العسكرية في العراق عام 1986.





العمل الفني الأول لهما كان أغنية "شجاها الناس" عام 1988 وبعدها استمر الساهر بالعمل مع كريم العراقي حتى أصبحا من أشهر ثنائيات الفن في العالم العربي.





وقد نعى الساهر الشاعر العراقي الكبير عبر حسابه على موقع انستجرام واصفاً إياه بـ"رفيق الدرب".



تحدثت بترا طوق الهندي وفارس حسن عن هذا الموضوع ومواضيع أخرى شيقة في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.





تعرفوا على المزيد عن تلك المواضيع في الرابط الصوتي.



