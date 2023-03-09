احتفالية جمعية خير جليس بمناسبة اليوم العالمي للمرأة

Key Points
- أعربت السيدة نهى فرنسيس عن فرحها بهذا اليوم ووجهت رسالة إلى النساء المهمشات والمستضعفات في العالم
- وجهت الدكتورة مختار نصيحة إلى كل امرأة في العالم وهي التحلي بالإيجابية والأمل عند مواجهة الصعوبات.
- قالت السيدة ألفت حبالله أنه كل يوم تحقق فيه المرأة إنجاز هو يوم للمرأة، ونصحتها بأن تضع هدفاً أمامها وتسعى إلى تحقيقه دون الاتكال على أحد.
بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أقامت جمعية خير جليس احتفالاً تقديرياً لسيدات الجمعية.
تخلل الحفل كلمات وشعر بهذه المناسبة أما ضيفة الشرف فكانت الدكتورة هاديا مختار التي شاركتنا قصتها الملهمة والانجازات التي حققتها منذ وصولها إلى استراليا.
تحدث المايكروفون العربي إلى السيدة نهى فرنسيس التي أعربت عن فرحها بهذا اليوم ووجهت رسالة إلى النساء المهمشات والمستضعفات في العالم. وتمنت أن تكون هذه السنة أقل وطأة عليهن بعد الكوارث التي حصلت في العالم إن كانت طبيعية أو من صنع البشر.
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النساء هن رمز للصمود والبلاد تقوم على جهودهن
كذلك كان لنا حديث مع الدكتورة هاديا مختار التي شددت على أهمية دور المرأة كأم وزوجة ومؤسسة عائلة سليمة.
والاكتآب يزيد كثيراً هذه الأيام وذلك بحسب الدكتورة مختار بسبب غياب التقارب بين العائلة الكبيرة.
ووجهت الدكتورة مختار نصيحة إلى كل امرأة في العالم وهي التحلي بالإيجابية والأمل عند مواجهة الصعوبات.
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واستشهدت الدكتورة مختار بالطبيب المختص بالعلوم النفسية والعصبية دكتور فيكتور فرنكل الذي عانى الكثير في حياته ولكنه لم يستسلم بل تخطى هذه المرحلة وأصبح من أشهر الأطباء في العالم.
وتطرقت الباحثة الاجتماعية رندا موسى إلى موضوع المساواة بين الرجل والمرأة على الصعيد العالمي مستندة إلى إحصاءات من الأمم المتحدة التي أظهرت أن حوالي 37% من النساء ليس لديهن وصول للإنترنت وهذا يؤدي إلى نقص في فرص العمل.
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لا تخافوا من التطور والتكنولوجيا بل تعلموا وطوروا أنفسكن
ووجهت الكاتبة كميليا نعيم رسالة تهنئة إلى طل امرأة في العالم:
أتمنى أن تتحلى المرأة بالقوة والصبر والمثابرة. فالمرأة قد أثبتت وجودها على مر الزمن أنها مجاهدة.
وجال المايكروفون العربي على بعض السيدات في الحفل. وفي حديث مع المذيعة والمترجمة جومانا طنانا قالت:
"أنت قوية ولست ضعيفة، لا تسمحي لأي حاجز بأن يقف في طريقك، وكوني أم عطوفة وحنونة تربي جيلاً صالحاً، وحققي أهدافك العلمية"
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اما السيدة ألفت حبالله فقالت أنه كل يوم تحقق فيه المرأة إنجاز هو يوم للمرأة، ونصحتها بأن تضع هدفاً أمامها وتسعى إلى تحقيقه دون الاتكال على أحد.
أما السيدة إخلاص فرنسيس:
التحدي الأكبر للمرأة اليوم هو التربية، فهي التي تصنع الأجيال
وأحبت بعض السيدات مشاركتنا نبذة عن قصة هجرتهن إلى أستراليا والصعوبات التي واجهتهن.
فالسيدة نوال سامي وصلت إلى أسراليا مع أربعة أولاد وكان قد توفي زوجها في لبنان، ولا تتقن اللغة الانكليزية. فاجتهدت وعملت على نفسها وحصلت على ثلاث شهادات وأصبحت اليوم مدرسة في جامعة غرب سيدني.
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كل امرأة لديها قوة يمكن أن توصلها إلى ما تريده
وقالت السيدة نجاح حيدر أنها أم لثلاثة أولاد، بدأت حياتها كخياطة وطورت نفسها وأصبحت مصممة أزياء لها متجرها الخاص. وحازت على العديد من الشهادات وهي تهوى الرسم لديها 30 لوحة وتريد أن تقوم بمعرض قريباً في سيدني.
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