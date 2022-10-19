أس بي أس عربي۲٤

الملك تشارلز يثير الجدل بعد تعيينه موظفاً بالقصر لسبب غريب

أس بي أس عربي۲٤

Royal engagements in Scotland

King Charles III hosts a reception to celebrate British South Asian communities, in the Great Gallery at the Palace of Holyroodhouse in Edinburgh. Picture date: Monday October 3, 2022.. Between 200 - 300 guests of British Indian, Pakistani, Bangladesh, Sri Lankan, Nepalese, Bhutanese and Maldivian heritage from across the UK attended the reception. See PA story ROYAL King Scotland. Photo credit should read: Kirsty O'Connor/PA Wire Credit: Kirsty O'Connor/PA/Alamy

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نشر في: 19/10/2022 11:10am, آخر تحديث: 19/10/2022 11:48am
By Petra Taok, Saleem Al- Fahad
تقديم: Ramy Aly
المصدر: SBS

نقدم لكم فقرة المنوعات من برنامج Good Morning Australia التي تحمل إليكم بعض الأخبار والمواضيع الخفيفة.

نشر في: 19/10/2022 11:10am, آخر تحديث: 19/10/2022 11:48am
By Petra Taok, Saleem Al- Fahad
تقديم: Ramy Aly
المصدر: SBS
في واقعة غريبة أثارت اهتمام الصحف البريطانية، قام الملك تشارلز بتعيين موظف بالقصر الملكي لإيقاظه كل صباح.

ووفقا لما أوردته صحيفة الصن البريطانية، عيّن الملك تشارلز رجلاً خاصًا لإيقاظه من خلال النفخ في المزمار خارج نافذته عند الساعة الـ9 صباحًا من كلّ يوم.

ولكن لماذا قام الملك بمثل هذا الأمر في ظل وجود كافة أجهزة المحمول والتي يمكن أن تقوم بهذه المهمة بسهولة؟

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تحدثت بترا طوق وسليم الفهد عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.

هذا بالإضافة لمواضيع أخرى شيّقة.

تعرفوا على المزيد عن تلك المواضيع في الرابط الصوتي.

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