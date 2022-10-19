الملك تشارلز يثير الجدل بعد تعيينه موظفاً بالقصر لسبب غريب

في واقعة غريبة أثارت اهتمام الصحف البريطانية، قام الملك تشارلز بتعيين موظف بالقصر الملكي لإيقاظه كل صباح.





ووفقا لما أوردته صحيفة الصن البريطانية، عيّن الملك تشارلز رجلاً خاصًا لإيقاظه من خلال النفخ في المزمار خارج نافذته عند الساعة الـ9 صباحًا من كلّ يوم.





ولكن لماذا قام الملك بمثل هذا الأمر في ظل وجود كافة أجهزة المحمول والتي يمكن أن تقوم بهذه المهمة بسهولة؟





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تحدثت بترا طوق وسليم الفهد عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.





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