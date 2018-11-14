"فوز متوقع والمفاجأة في عدد المقاعد المكتسبة" هذا ما قاله مواطنون أستراليون من أصول عربية

النقاط الرئيسية فاز حزب العمال بزعامة دانيال اندروز بولاية ثالثة خلال الانتخابات التي جرت في فيكتوريا يوم السبت

شهدت ولاية فيكتوريا فترات اغلاق متكررة وطويلة بسبب تفشي فيروس كورونا، ما أدى إلى وجود تخوف وشكوك من احتمالية عدم فوز حزب العمال بولاية ثالثة

عبرت شخصيات أسترالية من أصول عربية عن توقعاتهم بفوز حزب العمال بالإنتخابات، ولكن لم يكونوا متوقعين حجم الفوز وعودة العمال للحكم بهذه القوة

فاز حزب العمال بزعامة دانيال اندروز بولاية ثالثة خلال الانتخابات التي جرت في فيكتوريا يوم السبت.



LISTEN TO تطبيق مجاني صوتي في انتخابات فيكتوريا SBS Arabic24 14/11/2018 05:29 Play

وشهدت ولاية فيكتوريا فترات اغلاق متكررة وطويلة بسبب تفشي فيروس كورونا، ما أدى إلى وجود تخوف وشكوك من احتمالية عدم فوز حزب العمال بولاية ثالثة.





ومن المتوقع أن يحصل حزب العمال على 50 مقعدًا على الأقل، وهو ما يكفي لتسلمه السلطة دون شراكة من أحزاب أخرى.



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ومن جانبه، أقر زعيم المعارضة في فيكتوريا بالهزيمة وقال ان هذا الوقت هو وقت التحرك للأمام.





ولم تأت نتائج استطلاعات الرأي قبل بالانتخابات مطابقة للنتائج. ويتقدم حزب العمال الائتلاف بنسبة 54.5 في المائة مقابل 45.5 في المائة على أساس التفضيل بين الحزبين ، وفقًا للاستطلاع الذي نشرته صحيفة "ذا أوستراليان".





وقال السيد سام ميشوم عضو بلدية هيوم في شمالي ملبورن لاذاعة اس بي اس عربي24 إن "فوز حزب العمال بأغلبية في فيكتوريا وعالاقل في مناطق هيوم مثل برودميدوز وغرين فيل وكالكاوا كان متوقعا على الرغم من الاغلاق الطويل والمتكرر لان الناس تنسى وخاصة البعض كان يقول ان اجراءات الاغلاق كانت جيدة.



نائب عمدة بلدية هيوم سام ميشو ومدير مؤسسة هوست انترناشيونال جوزيف يوحنا يتحدثان مع SBS عن قضايا الجالية عشية الانتخابات الفدرالية Source: SBS وأضاف السيد ميشو "معظم الأشخاص تعودوا على وجود حزب العمال لان أعضاء الحزب متواجدين منذ أكثر من أربع سنوات على شاشات التلفزيزن والصحف فالتصويت لهم سهل جداً.





وتابع السيد سام ميشو "على حكومة دانيال ادنروز ان تركز على التعليم ووسائل النقل. وخاصة احتياجات منطق هيوم كبيرة على سبيل المثال خمس مناطق من هيوم بحسب الاحصائبات الاخيرة هي مناطق متضررة disadvantage. هذه المناطق بحاجة إلى محطات قطار جديدة."





وبعد ظهور نتيجة الانتخابات شكر دانيال أندروز أنصاره في خطاب عاطفي جداً وتعهد بتنفيذ وعوده الانتخابية لسكان فيكتوريا.





أما الناشط الاجتماعي ورئيس منظمة Host International في فيكتوريا السيد جوزيف يوحانا فقال لإذاعة أس بي أس عربي24 إن "الفوز كان متوقعا للكثير من الناس، ولكن غير المتوقع هو عودة الحزب بهذه القوة وبهذه الأصوات."







وعزا السيد جوزيف الفوز إلى ان المجتمعات متعددة الثقافات من اللاجئين والمهاجرين لا يوجد لديها معلومات كافية عن كيفية التصويت.









وأضاف "أنا مصدوم من عودة حزب العمال بقوة بسبب ما حصل من فترات اغلاق متكررة وطويلة خلال تفشي وباء كورونا."









ومن تعهدات حزب العمال، بحسب ما قال الدكتور مايكل خير الله رئيس مجلس الجالية اللبنانية في فيكتوريا هي الاهتمام بقطاع الصحة والمستشفيات وزيادة أعداد الممرضين والأطباء، بالإضافة تعهد الحكومة بإعادة شركات الكهرباء إلى حضن الدولة لان الحكومات السابقة خصصت شركات الكهرباء ورفعت أسعارها.



Chair Person of Victorian Lebanese Community Council VLCC Dr. Michael Kheirallah (R) and Mrs. Nawal Samaan (L) Credit: Saleem Al-Fahad وأضاف الدكتور مايكل، لإذاعة اس بي أس، ان النتائج كانت متوقعة ولكن الغير متوقع هو فوز العمال بهذه القوة والسبب هو ان الناس نسيّت فترة الاغلاق الطويلة وركزت على المشاريع التي تقوم بها حكومة فيكتوريا.





كما التقينا المدربة وسيدة الأعمال الست نوال سمعان التي قالت إن "كل حزب يأخذ حقه في الانتخابات. الذي انتخب حزب العمال هو الذي يتحمل المسؤولية. العمال عملوا شغل حلو خلال السنوات الأخيرة. وكل حزب عنده نقاط قوة ونقاط ضعف. مبروك لحزب العمال الفوز."



Nawal Samaan, Vocational Counsellor and Courses Advisor Credit: NS كما أظهرت نتائج الانتخابات فوز حزب الخضر بمقعدين إضافيين في انتخابات الولاية، مما رفع عدد نوابه في مجلس النواب إلى خمسة.





وقبل تصويت يوم السبت، كان لحزب الخضر ثلاثة مقاعد فقط في مجلس النواب وهي ملبورن وبرونزويك وبراهان، لكن من المتوقع أن يأخذ نورثكوت وريتشموند في ملبورن من قبضة حزب العمال.





وتقول زعيمة حزب الخضر في فيكتوريا سامانثا راتنام إنها تعتقد أن نتائج يوم السبت هي بداية نهاية نظام الحزبين في فيكتوريا ووصفت النتيجة بأنها "شريحة فيكتورية خضراء."





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