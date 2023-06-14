"حقوق المستأجر وقوانين القيادة": معرض في TAFE سيدني لتسليح الطلاب الجدد بالمعرفة القانونية

يهدف المعرض إلى خلق حيز لتقريب المسافات بين الطلاب الجدد وجهات حكومية وغير حكومية لتعريفهم بكيفية عمل القانون في أستراليا وزيادة الوعي حول حقوقهم وكيف بإمكانهم طلب المساعدة في عدة مجالات.





وستتضمن الجلسات التعريفية مشاركة من شرطة نيو ساوث ويلز ووكالات تعنى بتقديم الخدمات للمجتمع المحلي.





وقالت منسقة التعددية الثقافية واللغوية في TAFE نازك ياكو ان هذا المعرض بات يُقام بشكل سنوي لأنه "من حق الطلاب معرفة القوانين وهذا أمر مهم لتحقيق استقرار أفضل لهم في أستراليا."





وأوضحت ياكو أنه هناك 600 طالب ملتحق بـ TAFE فرع Wetherill Park ممن لم يمض على وجودهم في أستراليا أكثر من ستة أشهر.



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وتابعت قائلة: "هؤلاء الطلاب يحملون شهادات في مجالات عدة ونساعد كثيراً منهم على التواصل مع شركات التوظيف. يقومون باستكمال دراساتهم في TAFE ليتمكنوا من الحصول على مؤهلات تساهم في استقرارهم بشكل أفضل."





حقوق المستأجر وقوانين القيادة وغيرها من المواضيع الهامة ستكون على أجندة المعرض الذي يُقام اليوم في مقر TAFE في The Horsley Dr, Wetherill Park NSW





استمعوا إلى اللقاء مع منسقة التعددية الثقافية واللغوية في TAFE نازك ياكو في الملف الصوتي المرفق بالصورة أعلاه.



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