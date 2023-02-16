تعرفوا على أبرز التغيرات التي ستطرأ على حياتكم المالية في أستراليا هذا العام

دليلك لكسب، وادخار واستثمار المال في أستراليا.





رحلتنا الاقتصادية والمالية والعملية دامت لأكثر من أربع سنوات في بودكاست لنحكِ عن المال .





رافقنا في هذه الرحلة المحلل الاقتصادي عبدالله عبدالله لنقدم لكم كل ما هو جديد ومفيد في عالم المال والأعمال والحياة الاقتصادية في أستراليا.





وستبقى حلقات البودكاست متاحة على موقعنا الإلكتروني وعلى جميع منصات البودكاست المفضلة لديكم.





يقول المحلل الاقتصادي عبدالله عبدالله:" كانت رحلة ممتعة بالفعل. واكبنا فيها المستمعين بكل الأفكار التي قد تخفف من أعبائهم المالية وتقلل من حيرتهم تجاه أوضاع أستراليا الاقتصادية. وقدمنا أفكارا ونصائح عملية لتساعدهم على بدء حياة مالية صحية".





أما عن توقعاته لأحداث العام الجديد الاقتصادية، يقول عبدالله ان اقتصاد عام 2023 هو بمثابة امتداد لاقتصاد العام الماضي من ناحية مشكلتين رئيسيتين.





"التضخم الذي يشهده العالم بسبب أزمة كوفيد-19 والسياسة النقدية التي يتبعها المصارف المركزية وأهمهم المصرف المركزي الأسترالي لمكافحة التضخم عن طريق رفع سعر الفائدة".





ويضيف: "رفع الفائدة يضغط على جيوب المواطنين الذين ما زالوا يسددون قروض منازلهم أو أولئك الذين أصبحوا يعانون من ارتفاع أسعار إيجارات منازلهم بشكل كبير في المدن الكبرى".





ويتوقع عبدالله بعد ما شرح بأن التضخم اقترب من وصوله للقمة ما بين عامي 2022 و 2023، بأن يبدأ بالانخفاض. الأمر الذي يدفع بالبنك المركزي بالتوقف عن رفع أسعار الفائدة على أمل أن يتراجع مستوى التضخم للمستوى المطلوب في أواخر العام ومع بداية العام الجديد، ليصل ما بين 2 إلى 3 بالمئة على أساس سنوي.



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"عندها، ستستقر أسعار الفائدة أو تنخفض تدرجيا. الا إذا ظهرت أحداث غير متوقعة جديدة مثل الحرب الأوكرانية الروسية".





وبالعودة لرحلة بودكاست لنحك عن المال ، فتحدثنا عن المراحل العملية لشراء منزلك في أستراليا.





وهي ادخار الدفعة الأولى والحصول على موافقة قرض مبدئية والبحث عن منزل مناسب والتحقق من مواصفته وتسديد المبلغ وادخاله في التسجيل العقاري.





ويذكر عبدالله بأن هناك الكثير من الأستراليين اللذين يفكرون باغتنام الفرصة الآن لشراء المنزل بسبب توقف سعره عن الزيادة مؤقتا بسبب ارتفاع سعر الفائدة. لذلك يمكن العودة لسماع هذه الحلقة للاستفادة من الخطوات العملية المذكورة فيها.





وتحدثنا في حلقات سابقة أيضا عن كيفية تأسيس مصلحة تجارية خاصة على الانترنت في أستراليا. ومن أهم ما ناقشناه كان تحديد نوع ونموذج العمل لتحديد مصدر الإيرادات - هل سنبيع ونشتري أو سنعتمد على عدد المتابعين وبالتالي الإعلانات؟





وكان لنا وقفة في حلقة أخرى لمناقشة خطوات تأسيس مشروع بيع الطعام المنزلي في أستراليا وازدياد شعبيته بين السيدات اللواتي بدأن فيه خصوصا في وما بعد فترة كورونا. وأثبت المشروع بأنه نموذج ناجح لزيادة دخل العائلة أو الاعتماد عليه كليا.





وشاركنا المستمعين بأسماء العديد من المنظمات التي تساعد المهاجرين واللاجئين على إيجاد فرص عمل في أستراليا، اما للحصول على دخل أو خبرة محلية أو الحصول على الدعم المالي لفتح مشروعهم الخاص.





وقدم عبدالله في حلقات عديدة النصائح العملية لتنظيم الدخل والميزانية للسيطرة على مصروفاتنا. وخصصنا حلقة للعائلات التي تحصل على دخل واحد فقط لنساعدهم في تدبير حياة مالية بعيدة عن الوقوع في الديون.





وكان للبنوك وخدماتها نصيب كبير في حلقاتنا. كيف نتأكد من تمتعنا بتاريخ ائتماني جيد في أستراليا والابتعاد عن ديون البطاقات الائتمانية، واختيار الحسابات الأفضل والتعرف على أنواع القروض وصناديق التقاعد في أستراليا. وخصصنا حلقة أيضا لنتحدث عن طريقة عمل البنك الإسلامي مقارنة بالبنوك الأسترالية التقليدية.



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وتحدث عبدالله عن نصائح للتعافي من الوقوع في أزمات مالية مدمرة في أستراليا في حلقة، وفي حلقة أخرى سلط الضوء على العنف المالي للشريك والخدمات المتاحة للنساء للخروج من الأزمات المالية في أستراليا.





وكانت من أكثر الحلقات التي تفاعل معها المستمعين على وسائل التواصل الاجتماعي هي تكاليف الدفن في أستراليا وإجراءات كتابة الوصية وتوزيع التركة. وشرح عبدالله في احدى الحلقات مصير نقود وممتلكات المتوفى في حال لم يترك وصية بعده في أستراليا.





وفي هذه الحلقة (الأخيرة) يقدم عبدالله بعض النصائح العملية للحفاظ على توازن الحياة المالية في أستراليا للأفراد والعائلات.





"يجب أن نستمر في الحديث عن كيفية ادارة المال، وجنيه بطريقة صحيحة، تجنب الوقوع في مآزق مع مكتب الضريبة وأشدد على وضع ميزانية والالتزام بها".





ونصح عبدالله أيضا بالبدء في الاستثمار حتى وان كان بمبالغ صغيرة في مجالات الخبرة، والابتعاد عن الاستثمار في القطاعات التي لا نملك الخبرة فيها والمعلومات الكافية عنها.





"قدمنا الكثير من النصائح حول الاستثمارات في البودكاست يمكن العودة والاستماع اليها. يجب أن نستثمر أموالنا التي تعبنها في جنيها في أماكن تجلب لنا مردودا مادية أو معنويا يجعل منا أشخاصا أفضل على المدى القريب والبعيد".





للمزيد من التفاصيل، يمكن الاستماع إلى الحلقة كاملة في الرابط الصوتي المرفق أعلاه.



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