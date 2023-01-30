تعرفوا على أسرار "رحلة ابن دهيم" في بلاد الأستراليين.

النقاط الرئيسية: استغرقت الرحلة 24 يوماً زار معظم الولايات الأسترالية.

شد انتباهه الكهوف والتنوع الجغرافي والتميز المعماري في المناطق المختلفة.

استغرب عند زيارته لإحدى المدن برؤية سفينة فضائية وصواريخ متعددة كمعالم بارزة.

بدأت فكرة الرحلة عند الصيدلاني محمد دهيم بقوله في أول المنشور: "في لحظة تجلي، وشعور بالملل، كان لدي أمران لتمضية الوقت في الإجازة؛ إما أن أجلس على كرسي في شاطئ البحر بصحبة كيس من الحجم الكبير من "السناكس" أو الجلوس بلا هدف في الفناء الخلفي في المنزل، أو رحلة تبدأ في ملبورن وتنتهي في ملبورن".





واختار دهيم الخيار الثالث، في رحلة استغرقت24 يوماً إلى أرجاء أستراليا، قام بتوثيقها بعشر منشورات شيقة الأحداث والسرد حملت عنوان "رحلة ابن دهيم" على غرار رحلة ابن بطوطة، ودعمَّها بصور طبيعية متنوعة جميلة.





خاض تجربته بالسيارة بالاستعانة بمواقع الرحلات لاستكشاف المواقع المبهرة في أستراليا.





والمميز بسرد دهيم لرحلته استخدام اللهجة المصرية البسيطة واستخدام جملة" بلاد تشيلني وبلاد تحطني".





هذا الأمر زاد النص جمالًا وحيوية، موضحاً أن كتابة المنشور ورفع الصور كانت تستغرق منه يومياً ساعة كاملة.



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انطلق الرابعة فجراً نحو جنوب أستراليا ووصل إلى منطقة Naracoorte كانت منذ ملايين السنين قاعا للمحيط ومليئة بالكهوف والتي صنفتها اليونسكو في قائمة التراث العالمي.



لا يخفي محمد دهيم سعادته بلقاء بعد الأصدقاء في رحلته هذه ومقارنة الطابع المعماري من مدينة لأخرى في أستراليا.







واتجه إلى أديليد الذي أعجبه اللون الأخضر الذي يحيط منطقة الأعمال المركزية هناك ومتاحفها ومعارضها وشواطئها.





لينتقل لاحقا إلى مدينة Port Augusta على بعد ٣ ساعات ونصف من أديليد.





ويوضح، بعد المسير حوالي ساعتين، تكلم عن مدينة صغيرة اسمها Woomera وبها قاعدة عسكرية للقوات الجوية الملكية الأسترالية و كانت تاريخياً معروفة إنها من الأماكن الأساسية لتصميم و تطوير الأسلحة في أستراليا، و فيها مناطق مفتوحة للمدنيين زي ال National aerospace and missile park ، heritage center ، museum.





وتحدث عن مدينة Opal capital of the world المشهورة بمناجم حجر الأوبال، التي بسببه أنشأت عام ١٩١٥ذات الحرارة العالية وبيوتها وفنادقها المبنية تحت الأرض.



لعل أكثر ما شد انتباه الصيدلاني محمد دهيم في رحلته وجود مجسم سفينة فضاء استخدمت عام ٢٠٠٠ كنموذج في تصوير فيلم Pitch Black التي اشتراها رجل أعمال محلي اشتراها ووضعها في المدينة. إضافة لعدد من مجسمات الصواريخ كمعالم بارزة هناك.







وختم دهيم رحلته بقوله إن التجربة تستحق المغامرة لاكتشاف أستراليا ولكن بشكل مخطط له جيداً وخلص إلى أن خط رحلته كان كما يلي:





Melbourne, Naracoorte, Adelaide, Port Augusta, Coober Pedy, Uluṟu , Alice Springs, Mount Isa, Whitsundays, Brisbane, Gold Coast, Canberra, Kergunyah, Melbourne.





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