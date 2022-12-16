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"الكلمات لا تكفي لشكر عائلتي": الطالب اللبناني الأسترالي علي حمّود يحقق نتيجة 94.8 ATAR في نيو ساوث ويلز

أس بي أس عربي۲٤

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نشر في: 16/12/2022 12:13pm
By Fares Hassan
تقديم: Petra Taok
المصدر: SBS

قام رئيس حكومة نيو ساوث ويلز دومينيك بيروتيه بتكريم 126 طالباً لإنجازاتهم الأكاديمية في هذا العام الدراسي.

نشر في: 16/12/2022 12:13pm
By Fares Hassan
تقديم: Petra Taok
المصدر: SBS
النقاط الرئيسية
  • تمكّن الطالب الأسترالي اللبناني علي حمّود من تحقيق نتيجة 94.8 ATAR في اختبارات الثانوية العامة في نيو ساوث ويلز HSC
  • تقدمت وزيرة التعليم في الولاية، بالشكر للمدارس والمعلمين والمعلمات "الذين دعموا الطلاب طوال رحلتهم التعليمية" وتوجهت بالشكر أيضاً إلى أولياء أمورهم ومقدمي الرعاية.
  • وكان ملفتاً حصول الفتيان على العلامات الأعلى في مواد الرياضيات والعلوم في شهادة الثانوية العامة لهذا العام، وتقدم الفتيات الفتيات في التاريخ والفنون الإبداعية واللغات
تمكّن الطالب الأسترالي اللبناني علي حمّود من تحقيق نتيجة 94.8 ATAR في اختبارات الثانوية العامة في نيو ساوث ويلز HSC وعبّر والده محمود حمّود عن فخرة بإنجاز ولده: "نحن فخورون للغاية بعلي والجهد الكبير الذي استثمره في هذا العام الدراسي ليحقق هذه النتيجة. والدة علي أيضاً قدّمت له الكثير من الدعم والمساندة في هذا المشوار."

تجدر الإشارة إلى أن رئيس حكومة نيو ساوث ويلز دومينيك بيروتيه هنأ المتفوقين في الـ HSC هذا العام وقال: "لقد أظهر هؤلاء الشباب ما يمكن تحقيقه عندما تجمع بين القدرة والشغف والالتزام - وهي صفات ستثبت لا تقدر بثمن ستلازمهم طوال حياتهم المهنية".

وبدورها تقدمت وزيرة التعليم في الولاية، بالشكر للمدارس والمعلمين والمعلمات "الذين دعموا الطلاب طوال رحلتهم التعليمية" وتوجهت بالشكر أيضاً إلى أولياء أمورهم ومقدمي الرعاية.
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وكان ملفتاً حصول الفتيان على العلامات الأعلى في مواد الرياضيات والعلوم في شهادة الثانوية العامة لهذا العام، وتقدم الفتيات الفتيات في التاريخ والفنون الإبداعية واللغات، حيث احتلن المركز الأول في التاريخ الحديث والقديم ، ومعظم المواد الموسيقية ، وبعض أصعب مواد اللغة الإنجليزية وجميع مواد اللغة الفرنسية والإيطالية.

علي حمّود الذي حظي بدعم عائلته في هذا العام الحاسم، أعرب عن تقديره لوالديه وأشقائه: "ليس لدي من الكلمات ما يكفي لأعبر عن شكري وتقديري لعائلتي. لولاهم لما حققت هذا الإنجاز. دعموا صحتي النفسية قبل أي شيء وساعدوني في تحقيق التوازن بين الدراسة والحياة الاجتماعية."
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أكد علي على أهمية الصحة النفسية في تحقيق النجاح في اختبارات الثانوية العامة: "ليس عليك التضحية بحياتك الاجتماعية لتحرز علامات جيدة. أشكر أيضاً اساتذتي والذين كانوا كالأصدقاء معي طول الوقت وداعمين منذ بداية المشوار ويقدمون النصح والإرشاد في أي وقت."

استمعوا إلى المقابلة مع علي ووالده محمود حمود في الملف الصوتي المرفق بالصورة أعلاه.

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