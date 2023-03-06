نادي شباب لبنان في أستراليا يكرم الجيش اللبناني: "نحن على استعداد للمساعدة لإيصال الوطن إلى بر الأمان"

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العميد الركن جورج الحايك يلقي كلمة في احتفال في مدينة ملبورن الأسترالية

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قام العميد الركن في الجيش اللبناني جورج الحايك.بزيارة إلى أستراليا التقى خلالها عددا كبيرا من أبناء الجالية اللبنانية الذين عبروا عن دعمهم للجيش اللبناني كمؤسسة جامعة لجميع اللبنانيين.

النقاط الرئيسية
  • وفد من الجيش اللبناني في ضيافة الجالية اللبنانية في أستراليا
  • قداس في مدينة ملبورن لراحة نفس ضحايا الجيش
  • نادي شباب لبنان الرياضي يكرم الوفد
أقيم في مدينة ملبورن قداس إلهي في كنيسة سيدة لبنان المارونية لراحة نفس عناصر وضباط من الجيش اللبناني سقطوا في مهام وطنية بحضور العميد الركن جورج الحايك الذي يزور أستراليا برفقة وفد من ضباط في الجيش.

واحتفل بالذبيحة الالهية سيادة المطران انطوان شربل طربيه راعي أبرشية الطائفة المارونية في استراليا وأوقيانيا وعاونه راعي الطائفة المارونية في ملبورن المونسيور جورج طقشي.

كما وأقام نادي شباب لبنان الرياضي لقاء جماهيريا في مركزه حضره عدد كبير من أبناءالجالية اللبنانية قام خلاله العميد الركن جورج الحايك بوضع إكليل من الزهر باسم قائد الجيش العماد جوزيف عون على نصب تذكاري للجيش اللبناني. كما وقام بزرع شجرة أرز تخليدا لذكرى "شهداء الجيش الذين سقطوا دفاعا عن الوطن"، وألقى كلمة قائد الجيش بالمناسبة.
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وفي حديث مع SBS Arabic24 قال المسؤول الإعلامي في نادي شباب لبنان الرياضي، السيد جورج مخول إن هذا العمل قام به "الجنرال الحايك وفاء لشهداء الجيش".

وأضاف مخول بأن نادي شباب لبنان "يعمل للوطن ككل ويعتبر المؤسسة العسكرية جزءا لا يتجزأ من النادي".
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وأضاف بأن النادي رفع شعار "لبنان مذهبي" منذ ٣٧ سنة عندما تأسس النادي في عام 1986 في أستراليا وقال: "عملنا من اجل رفع اسم الوطن ومؤسساته وجيشه اينما خطونا وكيفما اتجهنا".

"لبنان المذهب هو شعار يجب على اللبنانيين أن يتظللوا تحته ونحن من خلال عملنا المضني في الجالية على مدار كل هذه السنوات استطعنا أن نجمع كل اللبنانيين على اختلاف أطيافهم تحت هذا الشعار".
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وأكد السيد مخول على استعداد النادي "للمشاركة بأية مبادرة لإيصال الوطن إلى بر الأمان"، قائلا "إن النادي يقوم بمبادرات اجتماعية تساعد في تعزيز بقاء اللبنانيين واستمرارهم في الحياة في ظل الظروف التي يمرون فيها".

كما وأشار إلى أن أبناء الجالية الذين التقوا بممثلي الجيش اللبناني طلبوا "أن يكون هناك جدية بالتعامل مع أمور البلد لأن الناس لم يعودوا يحتملون الوضع المعيشي الصعب".

استمعوا إلى اللقاء في المدونة الصوتية في أعلى الصفحة.

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