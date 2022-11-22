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قنصل لبنان في سيدني يجمع اللبنانيين "على لقمة لبنانية صرف" احتفالا بعيد استقلال لبنان التاسع والسبعين

أس بي أس عربي۲٤

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نشر في: 22/11/2022 7:57pm, آخر تحديث: 22/11/2022 8:06pm
By Sylva mezher, Iman Riman
تقديم: Sylva mezher
المصدر: SBS

بمناسبة عيد استقلال لبنان أقام قنصل لبنان العام في سيدني شربل معركون حفلا جمع عددا من أبناء الجالية اللبنانية الاسترالية والضيف اللبناني الدكتورأنطوني رحيل الشهير ببرامجه التي تسلط الضوء على الطعام اللبناني الأصيل.

نشر في: 22/11/2022 7:57pm, آخر تحديث: 22/11/2022 8:06pm
By Sylva mezher, Iman Riman
تقديم: Sylva mezher
المصدر: SBS
النقاط الرئيسية
  • القنصل اللبناني العام في سيدني يقيم حفلا بمناسبة عيد الاستقلال
  • شارك في الاحتفال الدكتور أنطوني رحيّل
  • شدد الحاضرون على محبة لبنان حتى على بعد "سبع بحور"
تحل الذكرى التاسعة والسبعون لاستقلال لبنان في ظل فراغ رئاسي ووضع اجتماعي واقتصادي وصل الى درجة الانهيار.

وقد ألغيت الاحتفالات الرسمية المعهودة والعرض العسكري الذي يقام عادة احتفالا بالمناسبة بسبب الشغور الحاصل في منصب رئاسة الجمهورية.
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قنصل لبنان العام في سيدني السيد شربل معركون وعقيلته السيدة جويل
لكن في سيدني أقام قنصل لبنان العام السيد شربل معركون وزوجته جويل لقاء وطنيا على ترويقة تقليدية في مقر إقامة القنصل حيث تم الاحتفال باستقلال لبنان، بحضور ومشاركة عدد من أبناء الجالية والضيف القادم من لبنان المنتج الدكتور انطوني رحيل.

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وفي حديث مع SBS Arabic24 قال القنصل معكرون إن "عيد الاستقلال له مكانة في قلوبنا، وأحببنا أن نجمع اللبنانيين في سيدني على لقمة لبنانية صرف، فلولا وجود اللبنانيين هنا لما كان لنا وجود".
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واضاف القنصل العام معكرون: "سيدني جميلة لكن بالنسبة لنا سيدني هي لبنانية سيدني، واللقمة اللبنانية الطيبة تجمع اللبنانيين حول ترويقة هي من التراث اللبناني".
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وكانت أجواء الحفل أجواء وطنية بامتياز، استذكر فيها الحاضرون حب الوطن، وحب سفيرته الى النجوم السيدة فيروز التي أتمت بالأمس عيد ميلادها السابع والثمانين.

وكان لافتا خلال الاحتفال قيام سيدات لبنانيات بصنع "خبز الصاج" المشهور في لبنان.

وكان ضيف الاحتفال الاعلامي الدكتور أنطوني رحيّل صاحب قناة على يوتيوب يعرض فيها المآكل اللبنانية في مختلف المناطق اللبنانية.
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وفي حديثه مع SBS Arabic24 خلال الاحتفال قال "اجتمعنا للاحتفال بعيد الاستقلال، وهو أهم عيد في لبنان. نحن مع بعضنا أقوياء، وعندما نشم رائحة خبز الصاج يجب أن تكون مشاعرنا مشاعر وحدة وتجمع وليس انقسام".

وتحدثت مديرة قناة SBS Arabic24 السيدة سيلفا مزهر مع عدد كبير من الحضور الذين أكدوا على حبهم للبنان، وعلى ضرورة الاجتماع والوحدة والتآلف وبناء لبنان من جديد.

استمعوا إلى اللقاءات في المدونة الصوتية في أعلى الصفحة.

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