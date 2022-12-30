"عرض رائع": سيدني تحضر لاستقبال عام 2023 بألعاب نارية مبهرة

ستكون سيدني من بين أولى المدن الكبرى التي تستقبل العام الجديد بعد دول المحيط الهادئ. وسواء كنتم ممن سيحتفلون خارج المنزل أو بسهرة عائلية حميمة في المنزل، سيكون عرض الألعاب النارية في سيدني عنواناً لهذا الاحتفال في أستراليا وخارجها كذلك.





وقال ستيفن جيلبي، منتج الأحداث والمهرجانات الكبرى في مدينة سيدني لأس بي أس ان فريقه سيحرص على تقدم عرض متفرد لهذا العام: "أطقمنا منشغلة بإعداد عرض يخطف الأنظار من شأنه أن يضيئ سماء المدينة ويلونها بألوان رائعة. سنطلق الألعاب النارية من الطوافات وميناء سيدني وأسطح بنايات في وسط المدينة."





في الأيام العشرة الماضية، انشغلت طواقم العمل بإعداد العرض الذي سيتضمن زهاء مائة ألف لعبة نارية فردية.





وقال مدير عرض الألعاب النارية في رأس السنة، فورتوناتو فوتي، ان الجميع يتطلع لعرض هذا العام لأن السنوات القليلة الماضية عكر صفوها جائحة كورونا وكانت الحشود متواضعة بسبب القيود.



آتش بازی سال نو در سیدنی Source: SBS / SBS Persian شاركت شركة عائلة فوتي في الألعاب النارية منذ ثمانية أجيال وكانت شركة الألعاب النارية المسؤولة عن الألعاب النارية للعام الجديد في سيدني لمدة 25 عامًا.





لدى الشركة اليوم خمسين موظفاً ويراقب فورتوناتو بنفسه حالة الطقس لضمان استمرار الحدث بأمان: "الواضح أن الرياح تلعب دائمًا في ما إذا كان يتعين علينا تأخير أي عرض معين أو تأجيله أو إلغائه ، لكن لدينا إجراءات مطبقة لذلك لا نزال قادرين على مواصلة العرض مهما كانت الظروف. كان علينا فقط الإلغاء مرة واحدة والتأجيل مرة واحدة خلال أكثر من عقدين. أنا واثق تمامًا من أن عرض هذا العام سيكون على ما يرام."



Fireworks explode over the Sydney Harbour during New Year's Eve celebrations in Sydney, Monday, December 31, 2018. Source: AAP وتحث السلطات في جميع أنحاء البلاد الناس على تجنب إطلاق عروض الألعاب النارية غير القانونية. ففي فيكتوريا ، أصيب 17 شخصًا بسبب الألعاب النارية في العام الماضي وفي سيدني ، أصيب العديد من الأطفال بسبب الألعاب النارية في وقت سابق من هذا الشهر.





وتذكرنا الدكتورة برونوين أوك، كبيرة الأطباء البيطريين في RSPCA VIctoria ، بأن ليلة رأس السنة الجديدة والألعاب النارية قد تكون مخيفة للحيوانات الأليفة.





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