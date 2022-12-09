تعرفوا على مها سكر أول امرأة مسلمة تصل إلى أعلى مراتب سلك الشرطة الأسترالية

النقاط الرئيسية شرطة فيكتوريا تشجع التعددية بين عناصرها

التحقت مها سكر بالشرطة عام 2004

تم ترقيتها إلى رتبة Senior Sergeant عام 2022 لتصبح أول امرأة مسلمة تبلغ هذه الرتبة في أستراليا

تقول شرطة ولاية فيكتوريا إنها ملتزمة بالتنوع المجتمعي وتعمل على زيادة عدد العناصر الذين يتحدرون من خلفيات وانتماءات وديانات وأعمار وقدرات متعددة، لكي تكون مرآة للمجتمع التي تعمل في خدمته.





وتقول شرطة فيكتوريا إنها ملتزمة بزيادة تمثيل النساء، وذوي الاحتياجات الخاصة، والمواطنين المتحدرين من خلفيات ثقافية ولغوية مختلفة، بالإضافة إلى السكان الأصليين في صفوفها وبأنها تهدف إلى تأمين بيئة حاضنة، خالية من التمييز والتحرش الجنسي، والاستقواء والتنمر، وبأنها تعمل على زيادة عدد العناصر الذين يتحدرون من خلفيات وانتماءات وديانات وأعمار وقدرات متعددة، لكي تكون الشرطة مرآة للمجتمع التي تعمل في خدمته.





وفي ملبورن أقيم لقاء للاحتفال بترقية مها سكر إلى رتبة senior sergeant كونها أول امرأة أسترالية مسلمة ومحجبة تصل إلى هذه الرتبة في أستراليا.





منذ دخولها سلك الشرطة في عام 2004 لفتت مها سكر الأنظار لأنها كانت أول عنصر في شرطة أسترالية يُسمح لها بارتداء الحجاب، كجزء من الزي الرسمي للشرطة.





وفي حفل تخرجها من أكاديمية الشرطة استعانت مها بالقرآن لأداء القسم لشرطة فيكتوريا قبل استلام شاراتها من المفوضة حينها كريستين نيكسون.





وهي تعد رائدة حقيقية قامت باختراق العقبات وتركت أثرا يتبعه الكثيرون من طلابها في أكاديمية الشرطة.





وفي الحفل الذي أقيم تكريما لها، قال مساعد مفوض الشرطة الحالي السيد Kevin Casey إن مها مثلت وجه التعددية الثقافية في الشرطة، وهي رائدة حقيقية تركت أثرا يقتفيه الكثيرون.



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وأضاف: "كانت مها وجه التعددية الثقافية في شرطة فيكتوريا وهي رائدة حقيقية قامت باختراق العقبات وتركت أثرا يتبعه الكثيرون من طلابها في أكاديمية الشرطة وفي عملها، ووجودها في الشرطة يشجع آخرين من الثانيات المختلفة لكي يحذوا حذوها".





وقال مفوض إدارة الطوارئ السيد أندرو كريسب الذي كان قد شغل مناصب رفيعة في شرطة فيكتوريا "إن التركيز عادة ما يكون على الصفوف الأمامية وعلى القبض على المخلين بالقانون، لكن العمل الأصعب لعناصر الشرطة هو ما تفعله مها وهو العمل وراء الكواليس والعمل مع المجتمع، وتطوير العلاقات لكيلا نرى ضحايا للعنف، ما تفعله مها هو دعم المجتمعات لكي تدعم نفسها".





أما والدتها فقالت إنها كانت متخوفة من انضمام مها إلى سلك الشرطة، لكنها عادت واقتنعت بالفكرة "لأن مها إنسانة تحب مساعدة الآخرين وهي قادرة على مواجهة الصعاب".





وشكرت مها سكر كل من ساعدها ودعمها في هذه المسيرة وقالت: "لا أعتبر نفسي مثالا أعلى لكني أقوم بما يفرضه على الواجب، وإذا كنت مصدر إلهام لغيري من النساء فهذا شيء يسعدني جدا".



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