نجم الكرة محمد صلاح يتصل بالفنانة هالة صدقي. فماذا قال لها؟

أعلنت الفنانة هالة صدقي عبر حسابها على موقع انستجرام عن اتصال نجم الكرة محمد صلاح بها.





وكتبت هالة صدقي قائلة: «العيد عيدين بمعايدة مو صلاح حبيب قلب صفصف من جوه، الملك والملكة لما يعيدوا ويباركوا لبعض لغة ملوك، كل سنه وأنتوا طيبين، وأجمل عيد لمو صلاح».





تحدثت بترا طوق وفارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.





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