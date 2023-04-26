نجم الكرة محمد صلاح يتصل بالفنانة هالة صدقي. فماذا قال لها؟

Hala.png

Credit: @halasedki

احصل على تطبيق SBS Audio

طرق أخرى للاستماع

نقدم لكم فقرة المنوعات من برنامج Good Morning Australia التي تحمل إليكم بعض الأخبار والمواضيع الخفيفة.

أعلنت الفنانة هالة صدقي عبر حسابها على موقع انستجرام عن اتصال نجم الكرة محمد صلاح بها.

وكتبت هالة صدقي قائلة: «العيد عيدين بمعايدة مو صلاح حبيب قلب صفصف من جوه، الملك والملكة لما يعيدوا ويباركوا لبعض لغة ملوك، كل سنه وأنتوا طيبين، وأجمل عيد لمو صلاح».

تحدثت بترا طوق وفارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.

تعرفوا على المزيد عن تلك المواضيع في الرابط الصوتي.

أكملوا الحوار عبر حساباتنا على
فيسبوك 
و
تويتر
و
انستغرام.


توجهوا الآن إلى
موقعنا الالكتروني 
للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.

يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر
هذا الرابط
أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على
أبل
وأندرويد.





شارك

الأكثر متابعة

TAHA SABBAGH MURDER ARREST

قبل فراره من المطار: القبض على رجل يشتبه بتورطه في جريمة قتل بجنوب غرب سيدني

ANZAC Day

كيف يمكنك الاحتفال بيوم الأنزاك في منطقتك؟

13:35
Australian Air Force

أستراليا تعيد تنظيم استراتيجيتها الدفاعية وتقرر دخول 'عصر التسلح الصاروخي' لمواجهة طموحات الصين والخطر النووي

11:02
FB_IMG_1682399084828.jpg

'العيد هو فرح الأطفال': الجمعية العربية الأسترالية تقيم كرنافال العيد في غرب أستراليا

A digital graphic that includes a Centrelink sign and a photo of a woman.

تعرفوا على دفعات سنترلينك التي ستزيد اعتباراً من الإثنين 20 آذار/مارس

ANZAC Mounted Division in Egypt with GOC, WW1

هل تجاهل التاريخ الأسترالي مشاركة العرب في الأنزاك؟

06:44
IMG-20230425-WA0023.jpg

شهود وأبطال من الأنزاك: 'أبي لم يعرف أنه كان يقاتل على بُعد 40 دقيقة من مسقط رأسه في لبنان'

07:52
Car Crash

كل ما عليك فعله إذا تعرضت لحادث سير في أستراليا

Latest podcast episodes

World - Arabic.jpg

نشرة أخبار الصباح 26/4/2023

Arabic correspondent

من مراسلينا: أخبار لبنان في أسبوع 25/4/2023

Brodie Moore

"لست نادما": جندي أسترالي سابق يستذكر مهامه العسكرية ويدعو لتحسين نظام التعويضات وخدمات دعم المحاربين القدامى

Rami 1.jpg

"الدكتوراه كانت حلمي": كيف تمكن اللاجئ رامي الصابري من اكتشاف كوكب نابض في فلك أستراليا؟