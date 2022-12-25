صورة محمد صلاح مع عائلته أمام شجرة الكريسماس تثير الجدل من جديد (الصورة بالداخل)

نشر محمد صلاح صورة له مع عائلته وشجرة الكريسماس عبر حسابه على انستجرام وأرفقها بـ"تدوينة" جاء فيها: "عيد ميلاد سعيد".









وقد أثارت الصورة الجدل حيث هاجم الكثيرون على مواقع التواصل الإجتماعي نجم ليفربول بسبب الاحتفال مع أبنائه بعيد ليس من أعياد المسلمين وذهب آخرون إلى الحديث عن زوجته التي لم تظهر بالحجاب التقليدي.





تحدثت بترا طوق وفارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.





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