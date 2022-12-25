أس بي أس عربي۲٤

صورة محمد صلاح مع عائلته أمام شجرة الكريسماس تثير الجدل من جديد (الصورة بالداخل)

أس بي أس عربي۲٤

UK: Carabao Cup Fourth Round Manchester City v Liverpool

Mohamed Salah #11 of Liverpool during the Carabao Cup Fourth Round match Manchester City vs Liverpool at Etihad Stadium, Manchester, United Kingdom, 22nd December 2022 Credit: News Images/Sipa USA

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نشر في: 26/12/2022 10:32am, آخر تحديث: 26/12/2022 10:35am
By Fares Hassan, Petra Taok Al Hindi
المصدر: SBS

نقدم لكم فقرة المنوعات من برنامج Good Morning Australia التي تحمل إليكم بعض الأخبار والمواضيع الخفيفة.

نشر في: 26/12/2022 10:32am, آخر تحديث: 26/12/2022 10:35am
By Fares Hassan, Petra Taok Al Hindi
المصدر: SBS
نشر محمد صلاح صورة له مع عائلته وشجرة الكريسماس عبر حسابه على انستجرام وأرفقها بـ"تدوينة" جاء فيها: "عيد ميلاد سعيد".


وقد أثارت الصورة الجدل حيث هاجم الكثيرون على مواقع التواصل الإجتماعي نجم ليفربول بسبب الاحتفال مع أبنائه بعيد ليس من أعياد المسلمين وذهب آخرون إلى الحديث عن زوجته التي لم تظهر بالحجاب التقليدي.

تحدثت بترا طوق وفارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.

هذا بالإضافة لمواضيع أخرى شيّقة.

تعرفوا على المزيد عن تلك المواضيع في الرابط الصوتي.

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