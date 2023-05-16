"الصدق في المعاملة سر النجاح": محل لبناني لتصليح السيارات في سيدني يحقق المرتبة الأولى على صعيد أستراليا

النقاط الرئيسية: حاز السيد محمد بلول صاحب محل لتصليح السيارات في سيدني على جائزة المرتبة الأولى للشركات الصغيرة الأسترالية

يعمل بلول في مجال تصليح السيارات لأكثر من 3 سنوات، وهو متزوج ولديه 3 أبناء يعملون معاً في هذه المصلحة

قال بلول أن الدافع للاشتراك في مثل هكذا مسابقات هو إثبات للنجاح الذي يحققه الفرد في مجال عمله

جوائز الأعمال الصغيرة الأسترالية Australian small business champion awards، هو برنامج يدعم الشركات الصغيرة ويعترف بها في جميع أنحاء أستراليا، ويقدم فرصة فريدة لتسليط الضوء على أبرز الشركات الصغيرة في أستراليا، وهو اعتراف بالعمل الجاد الذي يساهم به أصحاب الأعمال في المجتمع المحلي في خلق فرص عمل لملايين الأستراليين، فضلاً عن مساهمتهم في الاقتصاد الأسترالي.





وفي حفلها السنوي الذي أقيم مؤخراً نال السيد محمد بلول صاحب محل Sydney collision Repair لتصليح السيارات المرتبة الأولى عن فئة محلات تصليح السيارات في أستراليا.





وقال بلول إن الحفل كان لتكريم أصحاب المصالح الصغيرة في 29 نيسان الفائت، بحضور عدد كبير من الأشخاص من رجال الأعمال والشخصيات السياسية والمجتمعية.



وتحدث بلول عن حصوله على المرتبة الأولى لفئة تصليح السيارات، حيث ترشح من خلال تقديم طلب عبر الموقع الرسم لـ Australian small business champion awards، وطلب منه تقديم المعلومات كاملة عن عمله في هذا المجال، ويتم تقييم الطلب على حسب الخدمات وقيمة العمل وعدد الموظفين من قبل لجنة مكونة من 25 من مدراء ورجال أعمال وأصحاب شركات.





وأضاف بلول أنه كان هنالك أكثر من 4500 مشترك في هذه المسابقة منقسمون الى فئات متعددة، كلاً حسب مجاله، وتقوم اللجنة بدراسات الطلبات لتختار المؤهلين الى المرحلة النهائية.





وقال بلول أن الدافع للاشتراك في مثل هكذا مسابقات هو إثبات للنجاح الذي يحققه الفرد في مجال عمله.





"تفاجئة جداً عند إعلان فوزي بالمرتبة الأولى، وسعدت جداً بهذا الإنجاز"



ويعمل بلول في مجال تصليح السيارات لأكثر من 3 سنوات، وهو متزوج ولديه 3 أبناء يعملون معاً في هذه المصلحة، حيث اففتحوا مؤخراً فرعاً أخر، كما أنهم يعملون الان في تأجير السيارات.





"درس أبنائي إدارة الأعمال كما زوجتي أيضاً، وهذا كان له تأثير كبير في نجاحنا في عملنا"



العمل المستمر، الصدق والجودة في العمل، سر النجاح في أي من مجالات العمل

وأضاف بلول أن هذه الجائزة تعني لهم الكثير وتدفعهم للاستمرار في العمل الجاد، فهي دعم معنوي كبير لعملهم في هذا المجال لسنوات طويلة.





"الإتقان في العمل يؤدي الى النجاح"





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