"الصدق في المعاملة سر النجاح": محل لبناني لتصليح السيارات في سيدني يحقق المرتبة الأولى على صعيد أستراليا

602d5dbf-06d6-447a-9db9-ee4bcd0f7fad.jpg

احصل على تطبيق SBS Audio

طرق أخرى للاستماع

حاز السيد محمد بلول صاحب محل لتصليح السيارات في سيدني على جائزة المرتبة الأولى للشركات الصغيرة الأسترالية عن فئة محلات تصليح السيارات في حفل لـ Australian Small Business champion awards

النقاط الرئيسية:
  • حاز السيد محمد بلول صاحب محل لتصليح السيارات في سيدني على جائزة المرتبة الأولى للشركات الصغيرة الأسترالية
  • يعمل بلول في مجال تصليح السيارات لأكثر من 3 سنوات، وهو متزوج ولديه 3 أبناء يعملون معاً في هذه المصلحة
  • قال بلول أن الدافع للاشتراك في مثل هكذا مسابقات هو إثبات للنجاح الذي يحققه الفرد في مجال عمله
جوائز الأعمال الصغيرة الأسترالية Australian small business champion awards، هو برنامج يدعم الشركات الصغيرة ويعترف بها في جميع أنحاء أستراليا، ويقدم فرصة فريدة لتسليط الضوء على أبرز الشركات الصغيرة في أستراليا، وهو اعتراف بالعمل الجاد الذي يساهم به أصحاب الأعمال في المجتمع المحلي في خلق فرص عمل لملايين الأستراليين، فضلاً عن مساهمتهم في الاقتصاد الأسترالي.

وفي حفلها السنوي الذي أقيم مؤخراً نال السيد محمد بلول صاحب محل Sydney collision Repair لتصليح السيارات المرتبة الأولى عن فئة محلات تصليح السيارات في أستراليا.

وقال بلول إن الحفل كان لتكريم أصحاب المصالح الصغيرة في 29 نيسان الفائت، بحضور عدد كبير من الأشخاص من رجال الأعمال والشخصيات السياسية والمجتمعية.
9cc4f489-b50a-4297-a40d-4cde3a26cce2.jpg
وتحدث بلول عن حصوله على المرتبة الأولى لفئة تصليح السيارات، حيث ترشح من خلال تقديم طلب عبر الموقع الرسم لـ Australian small business champion awards، وطلب منه تقديم المعلومات كاملة عن عمله في هذا المجال، ويتم تقييم الطلب على حسب الخدمات وقيمة العمل وعدد الموظفين من قبل لجنة مكونة من 25 من مدراء ورجال أعمال وأصحاب شركات.

وأضاف بلول أنه كان هنالك أكثر من 4500 مشترك في هذه المسابقة منقسمون الى فئات متعددة، كلاً حسب مجاله، وتقوم اللجنة بدراسات الطلبات لتختار المؤهلين الى المرحلة النهائية.

وقال بلول أن الدافع للاشتراك في مثل هكذا مسابقات هو إثبات للنجاح الذي يحققه الفرد في مجال عمله.

"تفاجئة جداً عند إعلان فوزي بالمرتبة الأولى، وسعدت جداً بهذا الإنجاز"
اقرأ المزيد

"ثقافة العطاء تبدأ بالتطوع": الشابة السورية ريما شلهوب تروي قصتها مع العمل التطوعي

ويعمل بلول في مجال تصليح السيارات لأكثر من 3 سنوات، وهو متزوج ولديه 3 أبناء يعملون معاً في هذه المصلحة، حيث اففتحوا مؤخراً فرعاً أخر، كما أنهم يعملون الان في تأجير السيارات.

"درس أبنائي إدارة الأعمال كما زوجتي أيضاً، وهذا كان له تأثير كبير في نجاحنا في عملنا"
c93d5b66-ed4a-4887-9e3d-71d9bb2b9af4.jpg
العمل المستمر، الصدق والجودة في العمل، سر النجاح في أي من مجالات العمل
وأضاف بلول أن هذه الجائزة تعني لهم الكثير وتدفعهم للاستمرار في العمل الجاد، فهي دعم معنوي كبير لعملهم في هذا المجال لسنوات طويلة.

"الإتقان في العمل يؤدي الى النجاح"

استمعوا الى اللقاء في المدونة الصوتية في أعلى الصفحة.

هل أعجبكم المقال؟ استمعوا لبرنامج "أستراليا اليوم" من الاثنين إلى الجمعة من الساعة الثالثة بعد الظهر إلى السادسة مساءً بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا عبر الراديو الرقمي وتطبيق Radio SBS المتاح مجاناً على 
أبل 

أكملوا الحوار على حساباتنا على 
فيسبوك 
و
تويتر 
و
انستغرام.
شارك

الأكثر متابعة

10:55
Remy wehbi

'حفلنا سيكون منصة لتكريم المبدعين': مؤسسة إعلامية تحتفي بإنجازات رواد الأعمال العرب في أستراليا

07:57
ssi_digital_literacy_course.jpg

'أُصبنا بخيبة أمل': كيف تلقت مؤسسات خدمات الاستقرار خبر استبعادها من التمويل الحكومي؟

12:30
345304313_195323456763211_9175440393983016734_n.jpg

داتون يحذر من 'هجرة غير مخطط لها' وخبير يقول ان المهاجرين لن يتسببوا بمشكلة الإسكان

Woman standing on weighing scales

'أجدهم الآن أكثر شرا': هل انهيار أحد عمالقة إنقاص الوزن دليل على أن ثقافة الحمية الغذائية إلى زوال؟

A colorful supermarket aisle with people shopping for groceries.

كميات أقل بأسعار أغلى في السوبرماركت: أهلا بكم في عصر 'الانكماش' بأستراليا

12:20
IMG-20230425-WA0013.jpg

'كان من الصعب خلع البدلة العسكرية والعودة للمنزل': كيف يعيش العميد أنطونيوس طوق حياته بعد التقاعد؟

Judge holding gavel in courtroom

إدانة عامل مناجم بتهمة اغتصاب زميلته في غرب أستراليا

Pink apartment block

مجمعات سكنية مخصصة للمستأجرين: هل تساعد في حل أزمة الإسكان؟

Latest podcast episodes

D5ez7vA8.jpg

لماذا تشجع هذه البروفسورة على التعامل مع الموت في أستراليا بحسب القيم العربية؟

World - Arabic.jpg

نشرة أخبار المساء 16/5/2023

thumbnail_Image.jpg

"ثقافة العطاء تبدأ بالتطوع": الشابة السورية ريما شلهوب تروي قصتها مع العمل التطوعي

ifrah-akhter-fh1afrhrafk-unsplash.jpeg

Why some Arab women feel uneasy about getting a share of marital wealth after divorce