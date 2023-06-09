مزيد من الوحدات السكنية منخفضة التكاليف للنساء المعرضات للتشرد في جنوب غرب سيدني

النقاط الرئيسية جاء التمويل مناصفة بين حكومة نيو ساوث ويلز ورابطة المرأة المسلمة في أستراليا

البرنامج سلط الضوء على أهمية التعاون مع الجمعيات المتعددة ثقافيا لتقديم حلول سكنية مخصصة.

المشروع سيقوم على نموذج "القرية التي تضم سكانا من كل الاعمار وتسمح بتواصل الاجيال المختلفة"

تم الاعلان عن بناء مساكن إضافية ميسورة التكلفة للنساء المستضعفات والمعرضات لخطر التشرد في جنوب غرب سيدني كجزء من مبادرة مشتركة بين حكومة نيو ساوث ويلز ورابطة المرأة المسلمة في أستراليا.





وسيقدم المشروع 12 وحدة سكنية بقيمة 7.2 مليون دولار في Greenacre على أرض استحوذت عليها وزارة شؤون المرأة. وقد جاء التمويل مناصفة بين حكومة نيو ساوث ويلز ورابطة المرأة المسلمة في أستراليا وفي إطار صندوق الإسكان المجتمعي في الولاية



وقالت وزيرة شؤون المرأة في نيوساوث ولز جودي هاريسون ، إنها فخورة بدعم المشروع الذي يعمل بشكل مباشر مع المجتمع لدعم النساء المتنوعات ثقافياً ولغوياً المعرضات لخطر التشرد.





اما وزير وزير التعددية الثقافية ستيف كامبر فقد قال إن البرنامج سلط الضوء على أهمية التعاون مع الجمعيات المتعددة ثقافيا لتقديم حلول سكنية مخصصة.





بدورها قالت السيدة مها عبدو الرئيسة التنفيذية لرابطة المرأة المسلمة إن هذا المشروع "هو نقطة في بحر الاحتياجات الكبيرة التي يعيشها الناس في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة"



وتضيف السيدة عبدو ان هذا المشروع سيقوم على نموذج طالقرية التي تضم سكانا من كل الاعمار وتسمح بتواصل الاجيال المختلفة"





وتأمل السيدة عبدو ان يساهم هذا المشروع في توفير بيئة امنة للنساء مؤكدة "هذا المشروع يعمل لصالح العائلة حتى يعيش افرادها في بيئة خالية من العنف والخصام"





هل أعجبكم المقال؟ استمعوا لبرنامج "أستراليا اليوم" من الاثنين إلى الجمعة من الساعة الثالثة بعد الظهر إلى السادسة مساءً بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا عبر الراديو الرقمي وتطبيق Radio SBS المتاح مجاناً على أبل و أندرويد.



