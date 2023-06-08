"هناك نساء يعشن في سيارتهن" جمعية اسلامية في ملبورن تدعو الجالية لعدم انكار ازمة العنف العائلي وتشرد النساء

النقاط الرئيسية تتعدد اسباب احتياج المرأة لمأوى بديل ولكن ابرز هذه العوامل تشمل العنف العائلي والانفصال وارتفاع كلفة المعيشة

تأسست جمعية المسلمات في ملبورن بداية لتوفير بيئة حاضنة للسيدات الاتي دخلن في الاسلام حديثا قبل ان تتسع دائرة دائرة المساعدات والخدمات لتشمل كل النساء

"معظم النساء اللاتي يعانين من خطر التشرد يعانين ايضا من اضطرابات نفسية عديدة واحباط يحتاج الى الدعم المتخصص"

"حالات تقطّع القلوب" بهذا تصف السيدة ياسمين حسن وضع النساء اللاتي يلجأن الى جمعية Melbourne Muslimahs او المسلمات في ملبورن بحثا عن المأوى والدعم.





وتوضح السيدة حسن ان "بعض النساء يلجأن الى منازل الاهل او حتى البيات في سيارتهن مع اطفالهن وتقول إن "حالة البعض يرثى لها"



وتتعدد اسباب احتياج المرأة لمأوى بديل ولكن ابرز هذه العوامل تشمل العنف العائلي والانفصال وارتفاع كلفة المعيشة "لا تستطيع المرأة ان تسدد كلفة الايجار او الفواتير اذا كانت بلا عمل وليس لها معيل"





وناشدت ياسمين المجتمع الاسلامي والعربي بعدم إنكار المشكلة ومدى انتشارها قائلة "الانكار لا يفيد، الوقت قد حان لأن نقف معا ونساعد هؤلاء النساء"





وتأسست الجمعية بداية لتوفير بيئة حاضنة للسيدات الاتي دخلن في الاسلام حديثا قبل ان تتسع دائرة دائرة المساعدات والخدمات لتشمل كل النساء من كل الخلفيات الثقافية والدينية.



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ابرز هذه الخدمات هي توفير مأوى مؤقت يحميها من خطر التشرد بالاضافة لتوفير الدعم النفسي وتقول ياسمين حسن "معظم النساء اللاتي يعانين من خطر التشرد يعانين ايضا من اضطرابات نفسية عديدة واحباط يحتاج الى الدعم المتخصص"





اضغطوا على الرابط اعلاه للاستماع الى اللقاء الكامل مع السيدة ياسمين حسن الرئيسة التنفيذية لمركز للتدريب المهني Dawn to Dusk ورئيسة جمعية مسلمات ملبورن





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