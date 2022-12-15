نشرة أخبار الصباح 15/12/2022

نشر في: 15/12/2022 7:24am, آخر تحديث: 15/12/2022 8:37am
By Ala'a Al Tamimi
المصدر: SBS
انتهاء الشوط الشوط الأول من مباراة المغرب و فرنسا بهدف واحد لصالح فرنسا. دعوات لإحداث تغييرات جذرية في نظام الهجرة الأسترالي. حزب الخضر يبحث تجميد سعر فواتير الكهرباء لمدة عامين. سائقو الشاحنات في الأردن ينظمون إضراباً لارتفاع أسعار الوقود والمحال تغلق تضامنًا
نشر في: 15/12/2022 7:24am, آخر تحديث: 15/12/2022 8:37am
By Ala'a Al Tamimi
المصدر: SBS
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