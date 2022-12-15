أس بي أس عربي۲٤

نشرة أخبار الصباح 15/12/2022

أس بي أس عربي۲٤

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world news arabic Source: SBS

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نشر في: 15/12/2022 7:24am, آخر تحديث: 15/12/2022 8:37am
By Ala'a Al Tamimi
المصدر: SBS

انتهاء الشوط الشوط الأول من مباراة المغرب و فرنسا بهدف واحد لصالح فرنسا. دعوات لإحداث تغييرات جذرية في نظام الهجرة الأسترالي. حزب الخضر يبحث تجميد سعر فواتير الكهرباء لمدة عامين. سائقو الشاحنات في الأردن ينظمون إضراباً لارتفاع أسعار الوقود والمحال تغلق تضامنًا

نشر في: 15/12/2022 7:24am, آخر تحديث: 15/12/2022 8:37am
By Ala'a Al Tamimi
المصدر: SBS
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