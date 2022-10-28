أس بي أس عربي۲٤

نشرة أخبار الصباح 28/10/2022

أس بي أس عربي۲٤

GMA News

GMA News Source: SBS / SBS Arabic24

احصل على تطبيق SBS Radio

طرق أخرى للاستماع

نشر في: 28/10/2022 7:26am
By Ala'a Al Tamimi
المصدر: SBS

زعيم المعارضة الفيدرالية يرد على ميزانية الحكومة العمالية بأنها لم تقم بما يكفي لتخفيف تكاليف المعيشة. ووزير الخزانة يقول إن هناك إجراءات تنظيمية يجب القيام بها لتقديم الدعم. تطبيق قرار الموازنة بتخفيض سعر صرف الدواء اعتبارًا من شهر يناير 2023 .تقرير عقاري يُظهر انخفاض أسعار المنازل في جميع عواصم الولايات سوى أديلايد. توقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل وحزب الله يُعلن انتهاء استنفاره "الاستثنائي".

نشر في: 28/10/2022 7:26am
By Ala'a Al Tamimi
المصدر: SBS
يمكنكم الاستماع الى النشرة الاخبارية كاملة بالضغط على التسجيل الصوتي أعلاه.

لقراءة آخر الأخبار من أستراليا والعالم اضغطوا على
هذا الرابط
.

هل تود الاستماع لأخبار اليوم بلغة إنجليزية مبسطة؟ استمع الآن إلى
بودكاست SBS News in Easy English عبر منصة البودكاست المفضلة لديك بالضغط هنا


Advertisement
a


شارك

Latest podcast episodes

Ghassan Alsaadi in Shepparton.png

المترجم غسان السعدي: مياه الفيضانات أنحسرت في شيبرتون لكن صدمة الناس عند العودة لمنازلهم كبيرة

New ‘R Plate’ initiative launches to help increase driver confidence following road accidents.jpg

هل تعرضت لصدمة اثناء القيادة، لوحة زرقاء قد تعني لك الكثير، ما هي؟

Arabic correspondent

من مراسلينا: أخبار العراق في أسبوع 28/10/2022

أهم الأخبار الأسترالية والعالمية من أس بي أس عربي24

نشرة أخبار المساء 27/10/2022