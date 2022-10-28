نشرة أخبار الصباح 28/10/2022

زعيم المعارضة الفيدرالية يرد على ميزانية الحكومة العمالية بأنها لم تقم بما يكفي لتخفيف تكاليف المعيشة. ووزير الخزانة يقول إن هناك إجراءات تنظيمية يجب القيام بها لتقديم الدعم. تطبيق قرار الموازنة بتخفيض سعر صرف الدواء اعتبارًا من شهر يناير 2023 .تقرير عقاري يُظهر انخفاض أسعار المنازل في جميع عواصم الولايات سوى أديلايد. توقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل وحزب الله يُعلن انتهاء استنفاره "الاستثنائي".
نشر في: 28/10/2022 7:26am
By Ala'a Al Tamimi
المصدر: SBS
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