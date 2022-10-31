أس بي أس عربي۲٤

نشرة أخبار الصباح 31/10/2022

أس بي أس عربي۲٤

GMA News

GMA News Source: SBS / SBS Arabic24

احصل على تطبيق SBS Radio

طرق أخرى للاستماع

نشر في: 31/10/2022 8:38am
By Ala'a Al Tamimi
المصدر: SBS

القوات الجوية الامريكية تنشر قاذفات قنابل نووية ذات قدرة نووية في استراليا مع تصاعد التوتر مع الصين.وفاة أسترالي على الأقل إثر حادث تدافع في العاصمة الكورية الجنوبية. جدل في أستراليا بعد وصول 4 نساء أستراليات و13 طفلاً من عائلات تنظيم داعش من مخيمات في سوريا. الحكومة تدرس إصدار مدونة سلوك لمراقبة أسعار الكهرباء. الرئيس اللبناني ميشال عون يغادر القصر الرئاسي دون اختيار رئيس جديد للبنان .

نشر في: 31/10/2022 8:38am
By Ala'a Al Tamimi
المصدر: SBS
يمكنكم الاستماع الى النشرة الاخبارية كاملة بالضغط على التسجيل الصوتي أعلاه.

لقراءة آخر الأخبار من أستراليا والعالم اضغطوا على
هذا الرابط
.

هل تود الاستماع لأخبار اليوم بلغة إنجليزية مبسطة؟ استمع الآن إلى
بودكاست SBS News in Easy English عبر منصة البودكاست المفضلة لديك بالضغط هنا



شارك

Latest podcast episodes

Moutia Elzahed arrives to the Downing Centre court in Sydney

خبيرة مكافحة ارهاب تصف خطوة استرجاع عائلات مقاتلي داعش بالإيجابية

IMG_8050.JPG

"حفيدي الجديد غيّر حياتنا": جدة لبنانية أسترالية تحتفل بـ "عيد الجد" للمرة الأولى

أهم الأخبار الأسترالية والعالمية من أس بي أس عربي24

نشرة أخبار المساء 28/10/2022

thumbnail_Image (1).jpg

"حلوة يا بلدي" فعالية خيرية لمساعدة المرضى والمحتاجين في البلدان العربية