نشرة أخبار الصباح 18/9/2023

في عناوين النشرة لهذا الصباح: خروج مسيرات حاشدة لتأييد صوت السكان الأصليين والمعارضة تراه عرقلة للمعاهدة. الهلال الأحمر اللبيبي ينفي وصول حصيلة ضحايا فيضانات إلى أحد عشر ألف قتيل. ارتفاع حدة الاشتباكات في العاصمة السودانية الخرطوم، مع استمرار هجوم قوات الدعم السريع على مقر القيادة العامة للجيش السوداني، لليوم الثاني على التوالي، وفق شهود عيان. القوات الأوكرانية تقول إنها استولت على قرية كليششيفكا من القوات الروسية بعد أشهر من القتال العنيف.
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