نشرة أخبار الصباح 19/9/2023

نشرة أخبار المساء

أخبار المساء

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أكد متحدث باسم شرطة مقاطعة العاصمة أن ثلاثة أشخاص تم نقلهم إلى المستشفى بعد تعرضهم لعملية طعن في الجامعة الوطنية بعد ظهر أمس. أطلقت الشرطة النار على رجل في وسط سيدني بعد أن زُعم أنه حاول مهاجنى المسعفين بسكين. قال زعيم المعارضة بيتر داتون أن الطاقة النووية أرخص وأكثر موثوقية، وأن إدراج الطاقة النووية في مزيج الطاقة الأسترالي هو الطريقة الوحيدة الممكنة لتحقيق أهداف الانبعاثات. قامت الناطقة باسم المعارضة للسكان الأصليين الأستراليين والناشطة البارزة السيناتور جاسينتا نامبي جينبا برايس بإلقاء خاطب في أديلايد. وحثت السيناتور برايس لمئات من نشطاء "لا" في مركز مؤتمرات أديلايد الليلة الماضية بالنضال من أجل "الحفاظ على المساواة" ومنع الانقسام العنصري قبل تصويت صوت السكان الأصليين في البرلمان، بينما قال القيادي البارز من السكان الأصليين المؤيد لمعسكر نعم نول بيرسون إن مؤيدي الصوت خرجوا في اتظاهرات من أجل الوحدة على حد وصفه.

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