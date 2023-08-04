لماذا تعمل معظم نساء العالم بلا أجر؟

قالت منظمة أوكسفام إن البيانات الاقتصادية مضللة لأنها لا تأخذ في الاعتبار الأعمال التي لا تتلقى النساء عنها أجورا مثل الرعاية والتنظيف.





أكدت المنظمة أن غالبية الأعمال التي تؤديها النساء لا يحصلن على أجور لقاءها حيث تقدر المنظمة أن نحو 65 في المئة من أعمال النساء بلا أجر.





تحدثت بترا طوق الهندي وفارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.





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