لماذا تعمل معظم نساء العالم بلا أجر؟

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CDC/Unsplash

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نقدم لكم فقرة المنوعات من برنامج Good Morning Australia التي تحمل إليكم بعض الأخبار والمواضيع الخفيفة.

قالت منظمة أوكسفام إن البيانات الاقتصادية مضللة لأنها لا تأخذ في الاعتبار الأعمال التي لا تتلقى النساء عنها أجورا مثل الرعاية والتنظيف.

أكدت المنظمة أن غالبية الأعمال التي تؤديها النساء لا يحصلن على أجور لقاءها حيث تقدر المنظمة أن نحو 65 في المئة من أعمال النساء بلا أجر.

تحدثت بترا طوق الهندي وفارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.

تعرفوا على المزيد عن تلك المواضيع في الرابط الصوتي.

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