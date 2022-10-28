مايسترو كلمات أشهر تترات مسلسلات رمضان يتحدث عن كواليس ودهاليزالمهنة

كتب شارات مسلسلات رمضانية أبطالها محمد رمضان ومصطفى شعبان وياسر جلال وغيرهم من كبار الفنانين، ليصبح اسم محمد الجمال ضمن قائمة الكبار من خلال كتاباته لكلمات تأثر بها البعض وأصبحت أيضا عاملا في نجاح الأعمال الرمضانية.



برز اسم محمد الجمال في السنوات الأخيرة من خلال تترات أهم المسلسلات المصرية تٌعرض خلال شهر رمضان الفضيل.



وفي لقاء حصري مع برنامج لبيت المزيكا تحدث الجمال عن مشواره الفني الذي ابتدأ منذ طفولته.



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اكتشفت والدتي ما كتبته بشأن فلسطين فشجعتني على الاستمرار في الكتابة ثم شجعتني بعدها خطيبتي للتواصل مع المختصين وأطلعهم على كتاباتي

تعاون الجمال مع عدة فنانين كان أولهم ثامر النزهي الذي كتب له كلمات أغنيته " كثرت المعازيم" وهي أغنية لقيت نجاحا منقطع النظير.



اللون الشعبي أصعب من الأغاني الرومانسية لأنه يستدعي من المؤلف أن يكون ملما بأوضاع البلد وأن يطرح أفكار جديدة فب نفس الآن

يتعاون الجمال مع فنانين ويمتنع عن التعاون مع البعض الآخر لأنه يشترط أن تكون أعماله هادفة تتضمن رسالة معينة للمتلقي



أنا أرفض أن أواكب الجو لأنني أرغب من خلال أعمالي أن أحافظ على سمعة طيبة سيرثها من بعدي أبنائي.

كتب الجمال كلمات أغان لشيبة وفلة الجزائرية وفضل شاكر وميريام عطا الله وايهاب توفيق وعبده سليم وومعاذ إدريس وغيرهم.



ولعل كلمات الجمال في تترات المسلسلات الرمضانية أبرز ما جعل اسمه محل اهتمام المشاهد العربي، وعن ن أولى تجارته، أشار الجمال أنه واجه العديد من الصعاب قبل أن يحظى بفرصة الولوج إلى عالمها



ثمة العديد من المعوقات والمحسوبيات تحول دون التوصل إلى الأشخاص المعنيين

قرر محمد الجمال خوض مغامرة كتابة التترات وشجعه في ذلك صديقه المقرب الفنان عبدو سليم ليقدم مقترحه لكلمات تتر مسلسل أيوب ليقع الاختيار على كلماته



اختار الفنان مصطفى شعبان كلمات الشارة التي اقترحتها وكانت تنافسها 30 شارة اقترحها كتاب آخرون

وأضاف الجمال أن نجاح "حق انتفاع" وهي شارة المسلسل الرمضاني أيوب دفعه لتأليف شارة مسلسل"زلزال" بطولة الفنان محمد رمضان والتي أداها الفنان نبيل شعيل ومقاطع دعائية أخرى لمسلسلي الفتوة وموسى.



وأوضح الجمال أن لتترات المسلسلات أهمية بالغة لنجاح المسلسل



جمال الشارة قد يكون عاملا أساسيا في الإقبال على مشاهدة المسلسل

وفي الختام، تحدث الجمال عن كتابته لأغاني لكبار الفنانين في العالم العربي إضافة إلى أغاني أخرى قد تكون شارات لأهم مسلسلات رمضان2023.











