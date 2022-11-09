أس بي أس عربي۲٤

"حجابي غيّر سلوك العمال في موقع العمل": هَنا قدوح منصور شابة محجبة تعمل في مجال البناء

أس بي أس عربي۲٤

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Hana Kadouh Mansour a Muslim lady wearing the hijab and working in construction Source: Supplied

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نشر في: 9/11/2022 1:07pm
By Ruba Mansour
المصدر: SBS

من المعروف والشائع أن أبناء الجالية اللبنانية هم من أكثر المنخرطين في أعمال البناء والمقاولات في أستراليا، ولكن أن نرى فتاة لبنانية محجبة تعمل في مجال البناء، فهذا أمر غير مألوف أبداً.

نشر في: 9/11/2022 1:07pm
By Ruba Mansour
المصدر: SBS
النقاط الرئيسية
  • أرادت هنا الفتاة المسلمة المحجبة العمل في مجال مختلف فاختارت مجال البناء.
  • ارتداء الحجاب لم يكن عائقاً أمامها بل فرض بيئة جديدة في مكان العمل.
  • تعلمت هنا كيفية التعامل مع الطبيعة الذكورية العدوانية والصارمة.
تحدث راديو أس بس أس عربي 24 إلى هنا قدوح منصور وهي شابة لبنانية، قررت أن تخوض تجربة فريدة من نوعها ومختلفة عن بيئة عائلتها وعن الاختصاصات التي درستها أخواتها. لذا بعد أن أكملت دراستها الثانوية، بدأت باستشارة من حولها وأجرت بحثاً معمقاً إلى أن وجدت أن اختصاص إدارة أعمال البناء هو ما يناسب تطلعاتها وشخصيتها.
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Hanas' graduation after completing her degree in construction management. Source: Supplied
تقول هنا، "ما شجعني على هذا القرار هو أنني نشأت وترعرعت في منطقة ذات أغلبية مسلمة، ورأيت السيدات المحجبات يعملن في مجالات مختلفة".
حينئذٍ لم أفكر كثيراً بالموضوع وقلت في قرارة نفسي، حتى لو واجهت أي مشاكل فسأتخطاها بشخصيتي القوية.
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ترى هنا أنه على الرغم أن عمال البناء غير معتادين على رؤية فتاة محجبة تعمل بينهم في هذه البيئة الذكورية القاسية، إلا أن وجودها أفضى واقعاً جديداً من الاحترام للتأكد أنها مرتاحة بينهم.

فقالت،" حتى لو أن الناس يرونني كمحجبة في مكان العمل، فالكثير من الرجال المسلمين يعملون في مجال البناء، لذا كانوا دائماً يلقون على تحية السلام عليكم أو ينادونني بالأخت لهم".
الجميع يحترمونني في معظم الأحيان ويعاملونني كأخت لهم ويحرصون على راحتي في موقع البناء.
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Hana on the jobsite Source: Supplied
كما تؤكد هنا أن ارتداءها الحجاب في هذا الوسط لم يكن يوماً عائقاً أمامها ولم يكن ذو تأثير سلبي، بل على العكس فقد أثر إيجابياً برأيها حيث تعلم العمال كيفية التعامل مع المرأة المسلمة كعدم لمسها مثلاً.
نظرات الاستغراب لي لم تكن بسبب ارتدائي الحجاب، بل بسبب كوني السيدة الأنثى الوحيدة المتواجدة في الموقع.
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ومن المثير للاهتمام أن وجود هنا في مواقع البناء بين العمال، قد فرض عليهم تغيير البعض من تصرفاتهم، فكانوا يضطرون إلى التوقف عن السباب والشتائم عند تواجدها.

" في إحدى المرات وأثناء تجولي لأخذ الصور في الموقع، كان بعض العمال يتشاجرون ويشتمون بعضهم البعض، لكن عند رؤيتي طلب أحدهم التوقف عن السباب والجدال احتراماً لي، وهذا ما يحدث عادة إذ يحرصون على ضبط كلامهم عند تواجدي".

كما أنهم كانوا يقومون أحياناً بتغيير الموقع المخصص لوجبة الغداء لكي تتمكن هنا نت تناول وجبة الغداء معهم.
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Source: Supplied
لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فكان لافتاً أن العمال حرصوا على أن تتمكن هنا من أداء شعائرها الدينية أثناء ساعات العمل، فقالت، "يسألونني دائماً في أي موقع أذهب إليه إذا ما كنت أريد غرفة خاصة للصلاة والأوقات التي أريد الذهاب فيها للصلاة، ويحرصون على معرفة إذا ما كنت أصافح باليد أيضاً".
خلال شهر رمضان كانوا يسمحون لي دائماً بمغادرة العمل باكراً كي لا أتأخر على وجبة الإفطار.
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وحتى خلال فترة عيد الميلاد، فقد تعلم العمال نوعية الهدايا التي يمكن أن تقبلها هنا بعد أن تم إهداؤها النبيذ عدة مرات ولم تتمكن من قبوله كونها مسلمة، فأصبحوا يجلبون لها الشوكولاتة عوضاً عن ذلك.

تحظى هنا بدعم كبير من عائلتها التي تتقبل عملها بكل انفتاح وتفخر بكونها تعمل في المجال الذي تحبه، كما أن زوجها هو من أكبر الداعمين لها ويعمل دائماً على إعطائها النصائح كونه يعمل في نفس المجال.
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كما تعلمت هنا من تحديات العمل في هذا المجال ضرورة بناء الثقة بالنفس لتقبل الطبيعة الذكورية للرجال التي قد تكون صارمة وعدوانية أحياناً وكيفية التعامل معا لكي تفرض احترامها على الجميع.
من الأمور الطريفة التي تعلمتها هي أن لا أبتسم لأي كان في مكان العمل لأنه تصرف غير سائد بين الرجال إذ كان يُنظر لي باستغراب حين أبتسم لأحدهم، فقررت التوقف عن الأمر إلا إذا ابتسموا لي أولاً.
وفي ختام حديثها، أكدت هنا على ضرورة أن يرسم الإنسان الحدود عند بدء أي عمل لكي يعرفها الأخرون كما حدث معها فبعض الناس لم يعرفوا من قبل أنهه لا تشرب الكحول أو أنه لا يمكنهم لمس أو عناق أو مصافحة المرأة المحجبة لذا يجب تعريفهم بهذه الأمور منذ البداية كون أن الكثرين منهم لا يتعاملوا مع صديق مسلم من قبل.

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