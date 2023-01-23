"هذا الاختبار يوقف العملية التعليمية": معلمة لا تعتبر أن اختبار NAPLAN يعطي صورة حقيقية عن مستوى الطلاب

النقاط الرئيسية: NAPLAN وهو تقييم سنوي لجميع الطلاب في السنوات 3 و5 و7 و9، يختبر أنواع المهارات الضرورية لكل طفل للتقدم في المدرسة والحياة

تقول ريم يونس أن اختبار NAPLAN فرض على المدارس الأسترالية، وقوبل بالرفض وعدم القبول من قبل المدرسين في جميع أنحاء أستراليا

رفض ريم وغيرها من المعلمين وجود مثل هكذا اختبار أيضاً، كونه يجبر الطلاب بدء التحضير في الفصل الدراسي الأول لاجتياز الاختبار في الفصل الدراسي الثاني، مما يوقف العملية التعليمية

NAPLAN وهو تقييم سنوي لجميع الطلاب في السنوات 3 و5 و7 و9، يختبر أنواع المهارات الضرورية لكل طفل للتقدم في المدرسة والحياة.





وتغطي الاختبارات مهارات القراءة والكتابة والتهجئة، والقواعد، وعلامات الترقيم، والحساب. ويتم إجراء التقييمات كل عام.





تحدثنا عن هذا الموضوع في برنامج أستراليا اليوم مع السيدة ريم يونس وهي مدرسة تعمل في مهنة التدريس لأكثر من 22 عام.





تقول ريم أن اختبار NAPLAN فرض على المدارس الأسترالية، وقوبل بالرفض وعدم القبول من قبل المدرسين في جميع أنحاء أستراليا.





وأضافت ريم أن نقابة المعلمين طلبت مراجعة لهذا الاختبار، فمعظم المدارس تعتبره نظام غير عادل، ولا يعكس صورة حقيقية عن مستوى الطلاب.





وأوضحت ريم سبب وصف هذا الاختبار بغير العادل، حيث إنها تجد اختلاف كبير ما بين المدارس الحكومية والخاصة من حيث التمويل.





"إذا كان غالبية الطلاب في مدرس معينة لأبوين يتحدثون الإنكليزية في مناطق مستواهم الاقتصادي جيد سيكون تقييم الـ NAPLAN أعلى من مدرسة غالبية طلابها من السكان الأصليين أو المهاجرين الجدد ومستواهم الاقتصادي سيء"





وتقول ريم أن هذا الاختبار والنتائج غير الجيدة في بعض المدارس الحكومية يؤثر على الدعم الحكومي وبالتالي يؤثر على الأداء التعليمي.





وترفض ريم وغيرها من المعلمين وجود مثل هكذا اختبار أيضاً، كونه يجبر الطلاب بدء التحضير في الفصل الدراسي الأول لاجتياز الاختبار في الفصل الدراسي الثاني، مما يوقف العملية التعليمية، كما أنه يقلق الطلاب بشكل كبير دون فائدة تعليمية.



أنا ضد وجود مثل هكذا امتحان مقلق للطلاب

وتقول ريم أنا ما يتم الحديث عنه من تمويل إضافي للقطاع التعليمي لا يصل بشكل عادل لكافة المدارس، وهذا ما يجعل بعض المدارس تتفوق في التقييمات.





"العملية التعليمية تحتاج الى إعادة تقييم"





وتشرح ريم معاناة المعلمين منذ وباء كورونا حتى الان، حيث يجب تشجيع وتقدير المعلمين القدامى للاستمرار في العطاء، في ظل هذا النقص الكبير للمعلمين، كما نحتاج الى تأهيل المعلمين الجدد.



Education Minister Simon Birmingmah has said that there's inconsistency in the teacher registration systems across the country. Source: AAP وأضافت ريم أنه بسبب النقص بدء الكثير من المدرسين العمل وهم لا يزالوا في طور الدراسة.





وتشتكي أيضا ريم من ضغط العمل الكبير وازدياد المهام الموكلة للمعلم بشكل كبير مما أفقدهم متعة مزاولة مهنة التعليم.



الكثير من المدرسين اتجهوا الى مهنة أخرى بحثاً عن عمل في شروط أفضل





المزيد في التدوين الصوتي اعلاه.





أكملوا الحوار عبر حساباتنا على فيسبوك و تويتر و انستغرام.





توجهوا الآن إلى موقعنا الالكتروني للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.





يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر هذا الرابط أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على أبل وأندرويد.



