"ذبابة في حقيبة سفر": حقيبة يجدها مواطن مصري في أستراليا تعيده الى معركة الوزير قبل أكثر من مئة عام

النقاط الرئيسية: (ذبابة في حقيبة سفر) رواية للكاتب والشاعر المصري نشأت يونس

بحث الأستاذ نشأت في التاريخ المشترك بين الوطن العربي ومصر من جهة وأستراليا من جهة أخرى

تضيء الرواية على معركة الوزير التي وقعت في حي الأزبكية في وسط القاهرة عام 1915

هو جزء من مشروع بدء العمل عليه الأستاذ نشأت منذ عام 2016 وهو عام انتقاله الى سيدني، من خلال البحث في التاريخ المشترك بين الوطن العربي ومصر من جهة وأستراليا من جهة أخرى، ومراجعة نقاط التماس الحضاري والاجتماعي بين الحضارتين.





ويعتبر الأستاذ نشأت أن دراسة التاريخ في الدول العربية غير مكتملة، وتخفي جوانب كبيرة، ومنها التاريخ الأسترالي المصري المشترك.



حيث وجد الأستاذ نشأت أن أستراليا كانت متواجدة خلال حقبة الحرب العالمية الأولى والثانية كجزء من القوات البريطانية، ولم يقتصر ذلك على تواجد القوات الأسترالية، بل أن الاستراليين كانوا متغلغلين في الشارع المصري.





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ومن هنا سلط الأستاذ نشأت في روايته ذبابة في حقيبة سفر على معركة الوزير، والتي وقعت في وسط القاهرة في حي الأزبكية، في الثاني من نيسان عام 1915، حيث احتل حينها القوات الأسترالية الحي لمدة يوم كامل وقاموا بتحطيم وحرق البيوت والمحالّ التجارية، وسقط العديد من الضحايا.





ويشير الأستاذ نشأت إلى أنه احتكاك نادر للتاريخ الأسترالي والمصري، من المهم جداً إلقاء الضوء عليه.





"الموضوع محتاج تسليط للضوء، والرواية هي دراسة سريعة بأسلوب درامي تشويقي"







ويقول الأستاذ نشأت إن ردود الأفعال التي تلقاها للقراء كانت إيجابية، وخاصة لأنها تناقش حدث الكثير غير معروف لدى الكثير.





وشرح الأستاذ نشأت المعاني لاسم الروية حيث تشير الذبابة إلى كل ما يشين تاريخ الأمم، وحقيبة السفر هي الشيء الذي يرافق البشر عند التنقل، لكن يضيف أنه عند الانتهاء من قراءة الروية سيتكون عند القارئ فهم كبير للعنوان ودلالاته الكبيرة.





وتحدث الأستاذ نشأت عن فكرة الرواية وهي تروي قصة شاب مصري مهاجر في أستراليا حديث العهد، يجد حقيبة قديمة لأحد الجنود الأستراليين المشاركين في معركة الوزير، فتقوم هذه الحقيبة بنقل الشاب إلى زمان ومكان آخر، مكتشفاً تفاصيل المرحلة.



"تخيل أن تعيدك حقيبة وجدتها في أستراليا إلى مكان وزمان مختلفين"





أطلق الأستاذ نشأت الرواية في معرض القاهرة الدولي للكتاب في كانون الثاني من هذا العام، وقرر أيضاً إطلاق طبعة أسترالية من سيدني، حيث قام بطباعة الكتاب في سيدني، وبمشاركة النادي العربي للكتاب سيقام حفل توقيع للكتاب، يوم الثلاثاء ٨ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٢٢ الساعة ٧مساءً في Herbert Greedy Hall في سيدني، ويدعي الكاتب نشأت جميع القراء العرب في سيدني للمشاركة في هذا الحفل.



لا يزال الأديب العربي في أستراليا في حاجة لمزيد من الدعم لاستمرار الإبداع والإنتاج، وهناك العديد من الأدباء الشبان حديثو العهد في أستراليا ويحتاجون من يرشدهم ويدعمهم في عملية الطباعة والنشر والترجمة والتوزيع داخل أستراليا، والهجرة العربية زادت وتيرتها آخر عشر سنوات وأصبح هناك سوق ناشئ للقراءة في حاجة للدعم والتنظيم، روايتي على سبيل المثال تهم القارئ الأسترالي كما تهم القارئ العربي ومطلوب ترجمتها ونشرها في السوق الأسترالي وهو أمر مرهق مادياً للكاتب ويحتاج دعماً من المؤسسات المحلية الكاتب نشأت يونس

استمعوا إلى اللقاء كاملا مع الكاتب نشأت يونس في المدونة الصوتية في أعلى الصفحة.

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