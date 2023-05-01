"الواقع الثقافي في ملبورن" رواد الثقافة في ملبورن في جلسة حوارية

النقاط الرئيسية: أسس الأستاذ نزار مع عدد من المثقفين في أستراليا مركز ألبير أبونا الثقافي

يقيم هذا المركز نشاط ثقافي في كل أول خميس من كل شهر، وسيقيم يوم الخميس 4 من أيار جلسو حوار بعنوان: الواقع الثقافي في ملبورن بين الواقع والطموح

يدعو الأستاذ نزار الى المشاركة الخميس 4 أيار في قاعة كنيسة مار كوركيس الكائنة في كامبيلفيللد، الساعة السابعة مساءً

نزار حنا الديراني أديب وشاعر وباحث أدبي من العراق، في مكتبته 48 مؤلف موزع بين شعر وترجمة ودراسات أدبية. انتقل الى أستراليا منذ 3 سنوات.





شغل الأستاذ نزار العديد من المناصب في المجالات الثقافية، حيث شغل منصب مسؤول اللجنة الثقافية في العديد من المؤسسات الثقافية، كما تولى رئيس اتحاد الأدباء والكتاب السريان، ونائب أمين عام لاتحاد الكتاب والأدباء في العراق، وعضو في اتحاد أدباء العرب.





وعمل نزار المجال الإعلامي في العديد من الصحف العربية والبعض البرامج الثقافية.



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بدأ نزار العمل في المجال الثقافي منذ سن مبكر فبدأت مسيرته من خلال اهتمامه بقراءة الكتب الدينية، لينتقل إلى الكتب العلمية، لبدا بعد ذلك في كتابة الشعر والدراسات الأدبية.





وأصدر نزار أول كتب له في مجال الأدب السرياني بعنوان "الكيل الذهبي فالشعر السرياني"،





وأصدر الأستاذ نزار 13 مجموعة شعرية 3 باللغة العربية و10 باللغة السريانية، كما أصدر 14 كتاب ترجمة من العربية إلى السريانية والعكس، كما أصدر بعض الكتب عن تاريخ الشعر السرياني ومقارنة بين الشعر السرياني والشعر العربي.







أسس الأستاذ نزار مع عدد من المثقفين في أستراليا مركز ألبير أبونا الثقافي، ويعود الأسم الى الأب ألبير وهو واحد من كبار الكتاب العراقيين.



يقيم هذا المركز نشاط ثقافي في كل أول خميس من كل شهر، وسيقيم يوم الخميس 4 من أيار جلسو حوار بعنوان: الواقع الثقافي في ملبورن بين الواقع والطموح.





ويستحدث خلال هذا الحوار ثلاث أشخاص، الدكتور عامر ملوكا، الياس متو وزينة اسحق، وسناقش هذا الحوار النشاط الثقافي والاعلامي والكنسي الرعوي في ملبورن.





يجد الأستاذ نزار اهتمام جيد بالفعاليات الثقافية في ملبورن.





"هنالك الكثير من الفعاليات الثقافية، وتتضارب الفعاليات يشتت الجمهور"





وينصح الأستاذ نزار جميع المهتمين بالمشاركة في هذه الفعاليات.



من خلال حضور هذه الفعاليات يمكن أن نطور المستوى الثقافي للحضور، وهو نوع من التثقيف الذاتي نزار حنا ديراني

ويدعو الأستاذ نزار الى المشاركة الخميس 4 أيار في قاعة كنيسة مار كوركيس الكائنة في كامبيلفيللد، الساعة السابعة مساءً.





"جميع فعالياتنا بعيدة عن الدين والسياسة، بل هي مواضيع ثقافية، وكنيسة مار كوكركيس وفرت لنا المكان وبعض المشروبات مجاناً لدعم الفعاليات الثقافية"





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