عمدة مدينة باراماتا الجديد بيار إسبر يعد بمستقبل أكثر ازدهارا للمدينة

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السيد بيار اسبر عميد مدينة باراماتا ثاني أكبر مركز تجاري وإدراي بعد سيدني. Credit: Fluential Studio (fluential.au)

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انتخب السيد بيار إسبر رئيسا لمجلس بلدية باراماتا في سيدني الأسبوع الماضي. السيد بيار إسبر هو ابن مهاجرين لبنانيين قدما إلى أستراليا عام 1961.

تم في الخامس والعشرين من شهر أيلول سبتمبر الماضي انتخاب السيد بيار إسبر رئيسا جديدا لبلدية باراماتا في جنوب غرب سيدني.
السيد إسبر ليس جديدا على مجلس البلدية فلقد خدم كعضو في المجلس منذ أربعة وعشرين عاما.

وتقول البلدية على موقعها الالكتروني إن لديها خطة ديناميكية مستقبلية لتحويل باراماتا لتصبح "المدينة المركزية في سيدني لناحية العيش والإنتاج والاستدامة"، وتقول إن الخطة الجديدة ستجعل من باراماتا "مدينة أكثر ذكاء وخضارا وتواصلا وازدهارا من ذي قبل".
Pierre Esber Mayor of Parramatta
السيد بيار اسبر عميد مدينة باراماتا وهو من أصل لبناني Credit: Fluential Studio (fluential.au)
فماذا يقول السيد اسبر عن رؤيته المستقبلية لبراماتا التي أصبحت باراماتا ثاني اكبر مركز تجاري وإداري بعد سيدني في الأعوام الأخيرة مع دخول استثمارات في مجال البناء والحياة التجارية.
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ويوجد في أستراليا ثلاثة مستويات من الحكومات: الحكومة الفدرالية وحكومة الولاية أو المقاطعة، وثم الحكومة المحلية. ولكل من هذه الحكومات مسؤوليات وأدوار في حياتنا. وربما ألصقها في إدارة شؤوننا اليومية هي الحكومة المحلية، أو مجلس البلدية.

في هذا اللقاء يتحدث السيد إسبر أيضا عن سبب دخوله العمل السياسي من بوابة البلدية المحلية.

استمعوا إلى اللقاء في المدونة الصوتية في أعلى الصفحة.

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