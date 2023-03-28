كاميرات جديدة تستهدف السائقين في ولاية فيكتوريا نهاية هذا الأسبوع

النقاط الرئيسية يبدأ تشغيل كاميرات عالية الدقة لرصد المخالفين ابتداء من يوم الجمعة 31 أذار مارس

تشتت انتباه السائق هو العامل المساهم في 11 في المائة من وفيات الطرق والسبب في وقوع أكثر من 400 إصابة خطيرة كل عام

غرامات قدرها أربع نقاط جزاء وغرامة قدرها 555 دولارً

بدأت السلطات في ولاية فيكتوريا بنشر كاميرات عالية التقنية في انحاء الولاية قادرة على تصوير السائقين الذين يلمسون أي جهاز الكتروني داخل السيارة، والذين لا يضعون حزام الأمان.



كيف تعمل هذه الكاميرات؟

ستلتقط أنظمة الكاميرا المدعومة بالذكاء الاصطناعي صورًا عالية الدقة للمَركبات المارة، في جميع الظروف بما في ذلك سوء الأحوال الجوية ومستويات الإضاءة المنخفضة.





ستستهدف التكنولوجيا الجديدة السائقين الذين يحملون هواتف محمولة أو أجهزة أخرى أثناء القيادة ، وكذلك السائقين والركاب الذين لا يرتدون حزام الأمان.





بمجرد أن يرتكب السائق خطأ ما ، ستلتقط الكاميرات صورة وتعطي إشارة لكي يتم مراجعتها من قبل موظف مسؤول عن ذلك.



متى تدخل حيز التنفيذ؟

ستدخل قواعد الطرق الجديدة التي تهدف لمنع تشتت تركيز السائقين حيز التنفيذ في فيكتوريا اعتبارًا من يوم الجمعة المقبل في 31 من أذار مارس الجاري.





سيتم منح السائقين الذين يتم ضبطهم وهم يخالفون القانون فترة تحذير مدتها ثلاثة أشهر قبل أن يواجهوا عقوبات مالية وخسارة للنقاط من رصيد الرخصة.





سيتلقى سائقو السيارات الذين يتم ضبطهم وهم يقودون مشتتي الانتباه غرامات قدرها أربع نقاط جزاء وغرامة قدرها 555 دولارًا.





في بداية الأمر سوف يعطى السائقون المخالفون فترة ثلاثة أشهر تحذيرية قبل أن تبدأ شرطة فيكتوريا بإصدار المخالفات وتطبيق نظام خسارة النقاط.



وقال متحدث باسم وزارة العدل وسلامة المجتمع إن هذه الكاميرات مهمة جدا لتعزيز السلامة على الطرقات.





وأضاف "يلعب برنامج كاميرا السلامة على الطرق في فيكتوريا دورًا مهمًا في تغيير سلوك السائق ، ومنع إصابات الطريق وتقليل عدد الأرواح المفقودة على طرقنا وباستخدام هذه الكاميرات سنتمكن من معالجة المخاطر الناتجة عن استخدام السائقين للأجهزة المحمولة أو الذين لا يرتدون أحزمة الأمان".





وذكر الناطق باسم الوزارة، أن "تشتت انتباه السائق هو العامل المساهم في 11 في المائة من وفيات الطرق والسبب في وقوع أكثر من 400 إصابة خطيرة كل عام."





وقدر مركز أبحاث الحوادث بجامعة موناش أن الكاميرات يمكن أن تمنع 95 حادثًا خطيرًا على الطرق في فيكتوريا كل عام.





هذا ولقي 77 شخصًا مصرعهم على الطرق الفيكتورية هذا العام ، مقارنة بـ 58 شخصًا هذا الوقت من العام الماضي.



هل هناك تغيرات أخرى على قواعد الطرق؟

ويذكر موقع Vic roads المسؤول عن قوانين السير في الولاية أن هناك مجموعة من التغييرات الأخرى ستدخل حيز التنفيذ هذا الأسبوع ، بما في ذلك كيفية استخدام الأجهزة الالكترونية من قبل السائقين الذين لا يزالون على رخصة الاختبار.





يجب على المتعلمين والسائقين الذين يحملون لوحة P التوقف على جانب الطريق ووقف السيارة بالكامل لتغيير أغنية على هواتفهم مثلا، ولن يتمكنوا من إجراء مكالمات صوتية واستخدام أدوات التحكم الصوتي لتشغيل أي أجهزة محمولة أو مبنية في السيارة. لكن بإمكانهم لمس جهاز مبني داخل السيارة لوهلة قصيرة لتعديل إعدادات الاتجاه.





أما السائقون ذوو الرخصة الكاملة فلن يكون مسموحا لهم لمس جهاز محمول غير مثبت ، مثل الهاتف ، أثناء القيادة - حتى لو تم إيقاف تشغيله.





تتضمن القاعدة أيضًا نظر السائق إلى جهاز يحمله شخص آخر في السيارة.





على السائقين أن لا يمرروا يدهم على الأجهزة المثبتة أو المبنية في السيارة ، ولكن يمكنهم بدء مكالمة صوتية أو قبولها أو رفضها ، واستخدام وظيفة التنقل وتشغيل الموسيقى أو دفقها.





ستجعل القواعد الجديدة فيكتوريا متوافقة مع قواعد الطريق في الولايات والأقاليم الأخرى ، وتغطي أنظمة المركبات المدمجة والأجهزة المثبتة والأجهزة القابلة للارتداء والمحمولة مثل الساعات الذكية والأجهزة اللوحية.



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جدير بالذكر أنه قد تم نشر كاميرات الكشف عن الهواتف المحمولة بالفعل في كوينزلاند ونيو ساوث ويلز. حققت الكاميرات أكثر من 19 مليون دولار لحكومة نيو ساوث ويلز في الأشهر الأولى من عملها بين مارس ويونيو 2020.





وفي حديث مع SBS Arabic24 قال مدرب القيادة وصاحب مدرسة LPP لتعليم القيادة السيد طارق يسري إن القواعد "سهلة جدا وعلى الجميع الامتثال لها للحفاظ على السلامة".





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