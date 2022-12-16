برنامج الكتروني لتعليم اللغات بطريقة تفاعلية: "الهدف تحسين فرص العمل ومواكبة العصر"

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تحتفل الأمم المتحدة باليوم العالمي للغة العربية في 18 كانون الأول/ديسمبر

الناشطة رباح الحازوري تشدد على أهمية تعلم اللغة العربية

"أستراليا تتطلع إلى تطوير المناهج التعليمية للتنافس مع الدول الأخرى

احتفلت اليونسكو للمرة الأولى باليوم العالمي للغة العربية في 18 كانون الأول/ديسمبر 2012، وكرَّست هذا التاريخ السنوي لإبراز إرث اللغة العربية ومساهمتها العظيمة في الحضارة الإنسانية.





تسلط اليونسكو الضوء على المساهمات الغزيرة للغة العربية في إثراء التنوع الثقافي واللغوي للإنسانية، فضلاً عن مساهمتها في إنتاج المعارف، وذلك من خلال موضوع هذا العام المعنون "مساهمة اللغة العربية في الحضارة والثقافة الإنسانية".



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تجمع اللغة العربية أناساً من خلفيات ثقافية وإثنية ودينية واجتماعية متنوعة، بوصفها إحدى الركائز التي تقوم عليها القيم الإنسانية المشتركة.





وبهذه المناسبة تقول الناشطة في الجالية اللبنانية وعضو الرابطة المارونية في أستراليا رباح الحازوري، التي تشرف الآن على برنامج لتعليم اللغات عبر وسائل تقنية متطورة في حديث مع SBS Arabic24 إن الحكومة الأسترالية طلبت وضع خطة لعام 2030 تستطيع أستراليا من خلالها مماشاة العصر والتنافس مع دول أخرى.





وتضيف: "الضرورة الأولى هي تحديث قطاع التعليم بطرق تناسب القرن الحادي والعشرين، لأن الطرق التقليدية ستختفي تدريجيا".



وتقول رباح الحازوري إن البرنامج الذي تشرف عليه يحتوى على تعليم لغات متعددة منها العربية والفرنسية والأسبانية واليابانية والعمال جار على تطوير برنامج للغة الصينية، هذا بالإضافة إلى برامج لتعليم مواد أخرى مثل البرمجة الالكترونية.





"لا حدود في عالم منفتح جدا لإمكانيات التعلم والتطور، وهذا مهم من أجل تحسين فرص العمل وكسر حاجز التواصل".





وتضيف: "نتعاطى بتعليم اللغات وتطوير الطرق التعليمية والمناهج التعليمية، ويمكن للطالب الاستماع إلى الكلام العربي والكتابة عن طريق الحروف الأجنبية في البداية، ثم التفاعل مع المعلم عن طريق اجتماعات أونلاين، وهناك أيضا تمارين متطورة وتفاعلية، كما وأن هناك رقم واتساب يمكن للطالب التواصل من خلاله مع المدرسين".





وتقول رباح الحازوري أيضا إن تعلم اللغة الانجليزية مهم جدا للقادمين الجدد من أجل الانخراط في المجتمع ودخول سوق العمل بسرعة.



"لكن إذا لم يتمكنوا من الالتحاق بدروس اللغة الانجليزية التي توفرها الحكومة لأسباب معينة، فيكون هذا البرنامج حلا لهذه المشكلة".



استمعوا إلى اللقاء مع رباح الحازوري في المدونة الصوتية في أعلى الصفحة.

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