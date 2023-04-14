"لا يمكن أن أجد هنا الفضاء الواسع": من العراق إلى أستراليا نزار حنا الديراني لم يتوقف عن النشاط الثقافي

النقاط الرئيسية: نزار حنا الديراني أديب وشاعر وباحث أدبي من العراق انتقل الى أستراليا منذ 3 سنوات

أصدر الأستاذ نزار 13 مجموعة شعرية 3 باللغة العربية و10 باللغة السريانية، كما أصدر 14 كتاب ترجمة من العربية إلى السريانية والعكس، كما أصدر بعض الكتب عن تاريخ الشعر السرياني

يعمل الأستاذ نزار في الوقت الحالي على ترجمة كتابين جديدين

شغل الأستاذ نزار العديد من المناصب في المجالات الثقافية، حيث شغل منصب مسؤول اللجنة الثقافية في العديد من المؤسسات الثقافية، كما تولى رئيس اتحاد الأدباء والكتاب السريان، ونائب أمين عام لاتحاد الكتاب والأدباء في العراق، وعضو في اتحاد أدباء العرب.





وعمل نزار المجال الإعلامي في العديد من الصحف العربية والبعض البرامج الثقافية.





بدأ نزار العمل في المجال الثقافي منذ سن مبكر فبدأت مسيرته من خلال اهتمامه بقراءة الكتب الدينية، لينتقل إلى الكتب العلمية، لبدا بعد ذلك في كتابة الشعر والدراسات الأدبية.



في البداية كتبت باللغة العربية من ثم انتقلت للكتابة باللغة السريانية حيث أدركت أن ساحة الأدب السرياني بحاجة إلى دراسات

وأصدر نزار أول كتب له في مجال الأدب السرياني بعنوان "الكيل الذهبي فالشعر السرياني"،





وأصدر الأستاذ نزار 13 مجموعة شعرية 3 باللغة العربية و10 باللغة السريانية، كما أصدر 14 كتاب ترجمة من العربية إلى السريانية والعكس، كما أصدر بعض الكتب عن تاريخ الشعر السرياني ومقارنة بين الشعر السرياني والشعر العربي.



"عملت سابقا على قراءة النقوش المكتشفة في السعودية واليمن، كما سوريا والعراق".





وأشار الأستاذ نزار إلى انتقاله إلى لبنان قبل هجرته إلى أستراليا.





"انخرطت في الوسط الثقافي اللبناني حيث الساحة اللبنانية غنية جدا ومشجعة للعمل الأدبي".





وأقام العديد من النشاطات الثقافية في لبنان بالمشاركة مع جامعات لبنانية وغيرها، من ندوات ومؤتمرات ثقافية.





وبدأ الأستاذ نزار منذ وصوله إلى أستراليا بالانخراط بالوسط الثقافي في أستراليا، وهو الآن يدير مركزا ثقافيا، حيث يقيم الفعاليات الثقافية بشكل دائم.





"نعمل الآن على مهرجان ثقافي في شهر 11 من هذا العام".



"لا يمكن أن أجد هنا الفضاء الواسع كما العراق ولبنان، فالجمهور هنا متشتت، ولكن سنحاول على جمع الجمهور وأن نقدم فعاليات ثقافية بشكل دائم".



الكاتب أو الأديب يجب أن يكون أقوى من الظروف، ويجب دائما أن يحاول الإنتاج

يعمل الأستاذ نزار في الوقت الحالي على ترجمة كتابين جديدين، كما سيعمل على إصدار دراسة عن نشأة الكتابة العربية والسريانية والعبرية.





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