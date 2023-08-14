"من أجمل المباريات التي شهدناها": مدرب أسترالي يكشف أسباب فوز الأستراليات على الفرنسيات في بطولة كأس العالم للسيدات

فاجأ منتخب أستراليا للسيدات منافسه منتخب فرنسا في مواجهة الدور ربع النهائي، السبت، عندما تفوق عليه بركلات الترجيح وتأهل إلى الدور نصف النهائي لأول مرة في التاريخ، في وقت أقصيت الفرنسيات بقيادة المدرب هيرفي رينار، رغم أنهن كن مرشحات قويات.





وشهدت المواجهة إثارة كبيرة من المنتخبين، إذ صنع كل منتخب فرصا سانحة للتسجيل في الشوط الأول، ولكن المدافعات وحارستا المرمى كن السبب الرئيسي في بقاء النتيجة على حالها أي التعادل من دون أهداف، مع أفضلية طفيفة لمنتخب فرنسا، الذي صنع فرصاً خطيرةً أكثر وكانت محاولاته أقرب من المرمى، ولكن من دون أن ينجح في هز الشباك.



مدرب كرة القدم صافي عيوش عن هذه المباراة وتوقعات المباراة القادمة التي ستجمع بين المنتخب الأسترالي والمنتخب الإنكليزي، والتي ستجري مساء الأربعاء المقبل في سيدني، قال المدرب في الدوري الوطني الممتاز مع نادي باسكوفايل في ملبورن المدرب صافي عيوش إن "المنتخب الأسترالي للسيدات تميز بروح قتالية عالية وكان يريد الفوز من أجل الأمة".





في الشوط الثاني قلبت سيدات منتخب أستراليا الطاولة وسيطرن على مجريات اللعب تماماً، وصنع المنتخب فرصا خطيرة كثيرة وكان هناك تنوع في الهجمات، ولكن من دون تسجيل أي هدف بسبب التسرع في التصرف أمام المرمى، وكذلك الدور الكبير لحارسة مرمى فرنسا التي قدمت شوطا ثانيا تاريخيا عبر تصديات قوية ومميزة، لتقود منتخبها إلى الأشواط الإضافية.



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وفي الأشواط الإضافية، لم تتغير الكثير من الأمور على أرض الملعب، بل انخفض المردود البدني لدى المنتخبين على أرض الملعب بسبب الإرهاق من خوض 90 دقيقة، ولم يخلق أي منتخب فرصا خطيرة سانحة للتسجيل، ما جعل المواجهة تذهب إلى ركلات الترجيح لحسم هوية المتأهل.





ولم تخلُ ركلات الترجيح من الحماس والإثارة بين المنتخبين الأسترالي والفرنسي، إذ أهدر كل منتخب ركلتين من أصل أول 5، وبعد ذلك تناوب كل منتخب على التسديد، فأهدر المنتخب الفرنسي ركلتين متتاليتين بينما أهدرت أستراليا ركة ترجيحية واحدة، ليأتي الدور إلى اللاعبة كورتني فيني، التي سددت وسجلت الركلة الحاسمة، لتتأهل أستراليا بفوز (7 – 6) بركلات الترجيح.



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وتُعتبر هذه المرة الأولى التي تصل فيها سيدات منتخب أستراليا إلى الدور نصف النهائي في بطولة كأس العالم للسيدات، إذ لم يسبق لهن أن وصلن إلى هذا الدور في المنافسة، والمنتخب الأسترالي حالياً بات من بين أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب في نسخة عام 2023.



استمعوا إلى اللقاء مع المدرب صافي عيوش كاملا في المدونة الصوتية في أعلى الصفحة.

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