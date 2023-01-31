"بيروتيه يتعرض لهجمة دينية منذ استلامه الحكم": محلل سياسي يشيد بخطط مكافحة القمار في نيو ساوث ويلز

New South Wales Premier Dominic Perrottet

New South Wales Premier Dominic Perrottet Source: AAP

احصل على تطبيق SBS Radio

طرق أخرى للاستماع

تمت إقالة مدير نوادي نيو ساوث ويلز من منصبه بعد ساعات من انتقاده لخطة رئيس حكومة نيو ساوث القاضية بإدخال إصلاحات على قطاع آلات القمار، والتي قال فيها إن تلك الإصلاحات نابعة مما أسماه "حسه الكاثوليكي المحافظ".

النقاط الرئيسية
  • تمت إقالة المدير التنفيذي ل ClubsNSW جوش لانديس بعد تصريحات صحافية اليوم اتهم فيها رئيس حكومة الولاية باتخاذ قرارات "بناء على حسه الكاثوليكي المحافظ".
  • اعتبر بيروتيه التصريحات "أهانة إلى المتدينين في جميع أنحاء نيو ساوث ويلز"
  • النائب المستقل أليكس غرينتش دعا السيد لانديس "للاستقالة"
  • رئيس تحرير جريدة التلغراف العربية في أستراليا يصف التصريحات بأنها "غباء بالكلام وغباء سياسي".
رد رئيس حكومة نيو ساوث ويلز على اتهام المدير التنفيذي لنوادي نيو ساوث ويلز جوش لانديس له بأن الإصلاحات التي يعتزم إدخالها على قطاع ماكينات القمار نابعة مما أسماه "حسه الكاثوليكي المحافظ".

وقال السيد بيروتيه في حديث إذاعي اليوم إنه يدعو إلى استخدام بطاقة عوضا عن النقود في لعب القمار، من أجل وقف تبييض الأموال والادمان على القمار، معتبرًا تصريحات لانديس هجوما على كل سكان أستراليا الذين يؤمنون بالأديان.
اقرأ المزيد

أهلاً بكم في فيرفيلد: الضاحية الأكثر فقراً والأكثر ادماناً على البوكر ماشين!

وأضاف: "أعتقد أنه من غير المناسب في أستراليا الحديثة أن يهاجم الناس معتقدات الآخرين والإيمان الذي يتبعونه".

"موقفي فيما يتعلق بإصلاح الألعاب هو أنه الشيء الصحيح الذي يجب القيام به لوقف غسيل الأموال في نيو ساوث ويلز ووقف مشكلة المقامرة."

ونقلت صحيفة سيدني مورننغ هيرالد عن المدير التنفيذي لـ ClubsNSW السيد جوش لانديس قوله إن موقف بيروتيه "يتسبب بقلق كبير" في قطاع ألعاب القمار.

وبعد الانتقادات التي طالته أصدر لانديس بيانًا تراجع فيه عن تعليقاته. وقال إنه ليس ضد استخدام البطاقة لكنه يريد مزيدا من التجارب قبل إقرار الإصلاحات.

لكن وفي اجتماع طارئ عقده مسؤولون في هذه الهيئة التي تمثل مالكي النوادي والملاهي وأماكن المقامرة تمت الموافقة على "إقالة السيد لانديس من منصبه على الفور" بسبب تلك التصريحات.
Antoine Kazzi
أنطوان القزي رئيس تحرير جريدة التلغراف الاسترالية Credit: Antoine Kazzi
وفي حديث مع SBS Arabic24 قال رئيس تحرير جريدة التلغراف الأسترالية الصادرة في سيدني الأستاذ أنطوان القزي إن "بيروتيه يتعرض لهجمة دينية منذ استلامه منصب كرئيس للحكومة في نيو ساوث ويلز".

ووصف كلام السيد لانديس بأنه "غباء بالكلام وغباء سياسي".

كما واعتبر تصريحات لانديس "إهانة لكل الأديان السماوية وغير السماوية".

"لا أعتقد أن هناك أديانا تسمح بتفاقم لعب القمار. كل الأديان تشكو، وتحاول معالجة هذه الآفة".
من جهته دعا النائب المستقل أليكس غرينتش، وهو أحد مؤيدي إصلاح هذا القطاع، إلى "طرد لانديس من منصبه" بسبب التصريحات.
وقال إن "لانديس تجاهَل تقرير لجنة الجريمة في نيو ساوث ويلز بشأن آلات البوكر".

يذكر أن هناك أكثر من 95000 آلة بوكر في نيو ساوث ويلز- وهو رقم لم تتفوق عليه سوى نيفادا في الولايات المتحدة.
اقرأ المزيد

"هو ليس فوق القانون": طلب بإحالة دومينيك بيروتيه إلى الشرطة بعد الكشف عن ارتدائه زياً نازياً

ولقد أصبحت قضية إصلاح قطاع القمار قضية ساخنة قبل انتخابات مارس وتقدم كل من الحكومة والمعارضة سياسات مختلفة بهذا الخصوص.

وكان حزب العمال في الولاية تعهد بخفض عدد آلات البوكر في أنحاء الولاية، وفرض حد على المبلغ الذي يتم المقامرة به وهو 500 دولار، وحظر لافتات "صالة كبار الشخصيات" وحظر اللافتات التي تروّج للألعاب والتبرعات السياسية من الأندية التي تحتوي على آلات ألعاب القمار إذا ما تم انتخابه في انتخابات مارس أذار القادم.

كما وأنه التزم بأن يتم العمل بالبطاقة غير النقدية لمدة 12 شهرًا اعتبارًا من 1 يوليو كتجربة أولى، بينما تقترح الحكومة تقديم بطاقات غير نقدية في جميع أنحاء الولاية.
اقرأ المزيد

مناشدات لوقف مضار القمار: "حان الوقت للقضاء على آفة تمتص دم الناس"

وتأتي سياسات الحكومة والمعارضة كاستجابة لتقرير لجنة مكافحة الجريمة في نيو ساوث ويلز العام الماضي والذي وجد أن الأموال يتم غسلها من خلال آلات البوكر في جميع أنحاء الولاية.

ويقول الأستاذ أنطوان القزي في حديثه مع برنامج "أستراليا اليوم" إن تلك الماكينات تستخدم "لتبييض وغسل الأموال القذرة" وإنها تتسبب بالطلاق والإفلاس في كثير من العائلات.
اقرأ المزيد

آلات القمار في أستراليا بالأرقام.. كم يخسر الأستراليون كل عام؟

وكان التحقيق الذي أجرته "مفوضية مكافحة الجريمة" العام الماضي وجد أن "ماكينات البوكر والحانات والنوادي في نيو ساوث ويلز تُستخدم لتمرير أموال غير نظيفة"، وأنها لا تزال "أحد أهم الأماكن الآمنة حيث يمكن تنظيف أموال من الجريمة المنظمة".

استمعوا إلى اللقاء مع الأستاذ أنطوان القزي في المدونة الصوتية في أعلى الصفحة.

هل أعجبكم المقال؟ استمعوا لبرنامج "أستراليا اليوم" من الاثنين إلى الجمعة من الساعة الثالثة بعد الظهر إلى السادسة مساءً بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا عبر الراديو الرقمي وتطبيق Radio SBS المتاح مجاناً على 
أبل 
و
أندرويد.


أكملوا الحوار على حساباتنا على 
فيسبوك 
و
تويتر 
و
انستغرام.
شارك

الأكثر متابعة

14:21

من حلب إلى ملبورن: قصة نجاح سورية في مجال صناعة الحلويات

13:32

الولايات المتحدة تمنح مواطنيها فرصة كفالة للاجئين: هل يمكن أن تحتذي أستراليا بحليفها السياسي؟

زيادة جديدة على مدفوعات سنترلينك مطلع الشهر المقبل

09:14

نجا من الغرق فقرر تعلُّم السباحة: أب لثلاثة أطفال يروي حادثة غرق كادت تودي بحياته

العثور على رجل عراقي ميتًا في مركز احتجاز المهاجرين واشتباه في أنه أنهى حياته

14:18

تعلم الإنجليزية - الحلقة 29: العودة إلى المدرسة | التطوع في المدرسة

الصربي نوفاك دجوكوفيتش يفوز ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس ويعود لصدارة التصنيف العالمي

بطولة أستراليا المفتوحة: البيلاروسية تحرز لقبها الأول ودجوكوفيتش يبحث عن لقبه العاشر في مواجهة تسيتسيباس

Latest podcast episodes

School Lunch Box

مع عودة المدارس: وصفة سحرية لإبداع وجبة صحية لأولادنا في المدرسة.

World - Arabic.jpg

نشرة أخبار المساء 31/01/2023

RH3.jpg

تربية خمسة أولاد بمفرده ومن ثم فقدانه أحد أبنائه بالسرطان: هذه هي قصة السيد رامح حشاش الأب الذي تلقى صدمتين في حياته منذ وصوله إلى نيوزيلندا

بطرس.png

الأحلام لا تعرف عمرا: مهاجر يحصل على ماجستير في القانون التجاري وهو في السادسة والسبعين