"خمسين سنة في خمسين دقيقة": فيلم يروي قصة تأسيس كاتدرائية القديس جاورجيوس في ملبورن

النقاط الرئيسية: أطلق المخرج اللبناني العرض الترويجي لفيلمه الجديد Priest and parish، يأتي هذا الفيلم احتفالاً بالذكرى الخمسين لليوبيل الذهبي لكاتدرائية القديس جورج

أعلن جورج عن موعد العرض الأول للفيلم في 22 نيسان الساعة السادسة مساء

تحدث جورج سلوم عن تفاصيل العمل حيث يصف العمل باختصار أنه "خمسين سنة بخمسين دقيقة"، حيث قرر مجلس رعية جاورجيوس برعاية صاحب السيادة الميتروبوليت باسيليوس (قدسية)، بالاشتراك مع جورج سلوم العمل على فيلم يوثق مراحل تأسيس الكنيسة والعلاقة ما بين الأب جورج والرعية الأرثوذكسية في ملبورن.







"مرت الرعية في مراحل مختلفة قبل تأسيس الكنيسة وتسجيلها باسم الرعية، والفيلم يتحدث عن تفاصيل هذه المراحل"





وعمل جورج على جمع المعلومات والوثائق التاريخية لجعل هذا العمل مرجعية تاريخية لتأسيس هذه الكنيسة في ملبورن.



تأكدت في البداية من صحة المعلومات التاريخية التي جمعتها ومن ثم بدأت رحلة الإنتاج

وتحدث جوروج عن تجاربه السابقة بإنتاج الأفلام الوثائقية، حيث كان قد أنتج سابقا فيلما في لبنان عن تاريخ الكنيسة الإنطاكية.





"لا أحصر نفسي في إنتاج الوثائقيات الدينية، ولكن ابحث عن العمل الذي يحتاج إلى بحث في التاريخ"



"أنتجت العديد من الأفلام الوثائقية المتنوعة، وأعمل حاليا على إنتاج أفلام توثق قصصا لمهاجرين"





وأضاف جورج أن اختيار اسم الفيلم "Priest and Parish" جاء بعد قراءة التاريخ الكامل للكنسية، حيث لمس الارتباط الكبير للأب جورج والرعية الأرثوذكسية على مدار السنين.





وأعلن جورج عن موعد العرض الأول للفيلم في 22 نيسان الساعة السادسة مساء في مركز كاتدرائية سانت جاورجيوس



28Shaftesbury Parade، Thornbury، VIC، Australia 3071.





"سيلي عرض الفيلم إطلاق أغنية خاصة أيضا بمناسبة اليوبيل الذهبي للكاتدرائية"



وكما سيتم عرض الفيلم في 23 نيسان، يسبقه عشاء رسمي بحضور عدد من رجال الدين وممثلين من الحكومة وأبناء الرعية في صالة الكاتدرائية.





وسيبدأ جورج العمل على فيلم آخر مع إحدى المؤسسات الإعلامية قريباً، كما ينوي العمل على فيلم آخر لم يفصح عن تفاصيله.





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