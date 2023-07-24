"الشارع يغلي": متظاهرون يحاولون الوصول إلى سفارة الدنمارك في بغداد بعد حرق مصحف في كوبنهاغن

Iraq Sweden

FILE - Supporters of the Shiite cleric Muqtada al-Sadr raise the Quran, the Muslims' holy book, during a demonstration in front of the Swedish Embassy in Baghdad, on June 30, 2023, in response to the burning of Quran in Sweden. Protesters angered by the burning of a copy of the Quran stormed the Swedish Embassy in Baghdad early Thursday, July 20, 2023, online videos purported to show. (AP Photo/Hadi Mizban, File) Source: AP / Hadi Mizban/AP

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وسط توالي حوادث تدنيس للمصحف، شهدت العاصمة العراقية بغداد السبت مظاهرات احتجاجية جديدة إثر تداول معلومات نشرتها الصحف عن حرق جديد للمصحف في الدانمارك، فيما فرقت قوات الأمن مئات المحتجين المناصرين لمقتدى الصدر الذين حاولوا دخول المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد حيث تقع السفارة الدانماركية.

بعد مقطع فيديو نشرته المجموعة اليمينية المتطرفة الدانماركية "دانكسي باتريوتر" الجمعة على صفحتها في فيس بوك يظهر رجلا يقوم بحرق ما يبدو أنه مصحف قبل أن يدوس على العلم العراقي، تجددت السبت
المظاهرات المنددة بتدنيس المصحف
، إذ خرج متظاهرون مناصرون من بينهم مناصرون للزعيم الشيعي مقتدى الصدر ليلة الجمعة في مسيرات احتجاجية وحاولوا الوصول إلى مقر السفارة الدانماركية.

وتجمع المئات في ساحة وسط بغداد، في مظاهرة ضمت مناصرين للحشد الشعبي وهتف المتظاهرون "كلا كلا للشيطان، نعم نعم للقرآن"، رافعين نسخا من المصحف والأعلام العراقية.

من جهتها نددت إيران كذلك بالحادث الذي حصل في كوبنهاغن وأعلنت الخارجية الإيرانية السبت استدعاء السفير الدانماركي على أراضيها لإبلاغه بأن "عمليات حرق القرآن في أوروبا تذكّر بحقبة مظلمة وعصر الجهل في القرون الوسطى".
epa08303430 A general view of an empty street during precautionary measures against the novel coronavirus outbreak in central Baghdad, Iraq, 18 March 2020. The Iraqi authorities has imposed a curfew in the capital Baghdad, and suspended all flights to and
Source: EPA
وقال مراسلنا في بغداد، أشرف العزاوي، ان الشارغ يغلي في العراق: "هناك مواقف غاضبة لقيام اشخاص في السويد والدنمارك احراق المصحف. المئات تظاهروا قرب المنظقة الخضراء وقرب ساحة الحرية والتحرير. التظاهرة شهدت مشاركة جماعات نسوية إسلامية وتم احراق العلم السويدي."

وأوضح العزاوي أن وزارة الخارجية العراقية طلبت من منظمة التعاون الإسلامي عقد اجتماع لبحث الإساءة للقران الكريم، بينما طالبت الخارجية العراقية المجتمع الدولي بالاضطلاع بمهامه.

وعرّج العزاوي على تغريدة لمقتدى الصدر قال فيها ان "الكلام لم يعد يؤتي نفعاً" وهاجم فيها الولايات المتحدة الأمريكية ووصف سفيرتها "بالسفيهة".

with AFP

استمعوا إلى المقابلة مع مراسلنا في العاصمة العراقية بغداد، أشرف العزاوي، في الملف المرفق بالصورة أعلاه.

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