"الشارع يغلي": متظاهرون يحاولون الوصول إلى سفارة الدنمارك في بغداد بعد حرق مصحف في كوبنهاغن

بعد مقطع فيديو نشرته المجموعة اليمينية المتطرفة الدانماركية "دانكسي باتريوتر" الجمعة على صفحتها في فيس بوك يظهر رجلا يقوم بحرق ما يبدو أنه مصحف قبل أن يدوس على العلم العراقي، تجددت السبت المظاهرات المنددة بتدنيس المصحف ، إذ خرج متظاهرون مناصرون من بينهم مناصرون للزعيم الشيعي مقتدى الصدر ليلة الجمعة في مسيرات احتجاجية وحاولوا الوصول إلى مقر السفارة الدانماركية.





وتجمع المئات في ساحة وسط بغداد، في مظاهرة ضمت مناصرين للحشد الشعبي وهتف المتظاهرون "كلا كلا للشيطان، نعم نعم للقرآن"، رافعين نسخا من المصحف والأعلام العراقية.





من جهتها نددت إيران كذلك بالحادث الذي حصل في كوبنهاغن وأعلنت الخارجية الإيرانية السبت استدعاء السفير الدانماركي على أراضيها لإبلاغه بأن "عمليات حرق القرآن في أوروبا تذكّر بحقبة مظلمة وعصر الجهل في القرون الوسطى".



Source: EPA وقال مراسلنا في بغداد، أشرف العزاوي، ان الشارغ يغلي في العراق: "هناك مواقف غاضبة لقيام اشخاص في السويد والدنمارك احراق المصحف. المئات تظاهروا قرب المنظقة الخضراء وقرب ساحة الحرية والتحرير. التظاهرة شهدت مشاركة جماعات نسوية إسلامية وتم احراق العلم السويدي."





وأوضح العزاوي أن وزارة الخارجية العراقية طلبت من منظمة التعاون الإسلامي عقد اجتماع لبحث الإساءة للقران الكريم، بينما طالبت الخارجية العراقية المجتمع الدولي بالاضطلاع بمهامه.





وعرّج العزاوي على تغريدة لمقتدى الصدر قال فيها ان "الكلام لم يعد يؤتي نفعاً" وهاجم فيها الولايات المتحدة الأمريكية ووصف سفيرتها "بالسفيهة".





with AFP





استمعوا إلى المقابلة مع مراسلنا في العاصمة العراقية بغداد، أشرف العزاوي، في الملف المرفق بالصورة أعلاه.





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