تعرفوا على جزيرة القرع الأسترالية سادس أغلى جزيرة خاصة في العالم

النقاط الرئيسية: زيرة القرع أو Pumpkin Island هي جزيرة خاصة في خليج Keppel على جنوب الحاجز المرجاني العظيم في ولاية كوينزلاند في أستراليا

يعمل منتجع الجزيرة باستخدام أنظمة طاقة الرياح والطاقة الشمسية ومياه الأمطار المفلترة لاستخدامها كمياه شرب

تعتبر جزيرة Pumpkin Island واحدة من أفضل أسرار أستراليا المحفوظة

جزيرة القرع أو Pumpkin Island هي جزيرة خاصة في خليج Keppel على جنوب الحاجز المرجاني العظيم في ولاية كوينزلاند في أستراليا.





تقع على بعد 13.8 كيلومتر (8.6 ميل) من الساحل من Yeppoon وتبلغ مساحتها 6.1 هكتارا.





يوجد في Pumpkin Island خدمة النقل البحري، حيث تقدم خدمة النقل إلى الجزيرة التي تستغرق ما بين 30 و40 دقيقة.



جزيرة القرع في ولاية كوينزلاند Credit: pumpkinisland.com.au وتنطلق رحلات النقل إلى جزيرة Pumpkin Island من ميناء كيبيل باي في Yeppoon.





وتأخذك العبارة الخاصة في رحلة من 30 إلى 40 دقيقة إلى جزيرة Pumpkin Island. وتعمل خدمة العبّارات أيام الإثنين والأربعاء والجمعة والأحد بتكلفة 50 دولارًا / للبالغين في اتجاه واحد (100 دولار / عودة للكبار) و40 دولارًا / طفل في اتجاه واحد (80 دولارًا / عودة الطفل) لرحلة عودة واحدة لكل حجز.





ويمكنك الوصول أيضاً الى جزيرة القرع جواً عن طريق المطار الأقرب إلى Yeppoon هو مطار Rockhampton، على بعد 45 دقيقة بالسيارة. هناك رحلات تجارية منتظمة إلى روكهامبتون من سيدني وملبورن وبرزبين وجولد كوست.





في عام 2012، تم تصنيفها على أنها سادس أغلى جزيرة خاصة في العالم. الجزيرة مملوكة ومدارة من قبلSojourn Properties، وهي شركة مقرها كوينزلاند ويديرها منتجع Sojourn.



يعمل منتجع الجزيرة باستخدام أنظمة طاقة الرياح والطاقة الشمسية ومياه الأمطار المفلترة لاستخدامها كمياه شرب لـ "وحدات الخدمة الذاتية السبع" والتي يمكن أن تستوعب ما يصل إلى 34 ضيفًا.





الجزيرة هي واحدة من أربع عقارات مملوكة للشركة اعتبارًا من عام 2020، والآخرون هم إيدن، يبون وقلعة الرمل وزيلزي وElysian Retreat في لونغ آيلاند.





قبل عام 1961، كانت الجزيرة عبارة عن مزرعة محار يملكها Snigger Findlay الذي خسرها في لعبة البوكر لصالح Roger Mason.





قبل عام 1964، كانت تعتبر وجهة سياحية عامة.





واشترت Sojourn Properties الجزيرة في عام 2003 عندما كانت "منتجعًا خاصًا منخفض المستوى" ومعروفة بأنها "ملاذ للصيادين".





بالإضافة إلى التجديدات والمباني الجديدة، أضافوا مهبطًا للطائرات المروحية ومرسىين مسجلين وقارب يتسع لـ 36 راكبًا لنقل العملاء.



تعتبر جزيرة Pumpkin Island واحدة من أفضل أسرار أستراليا المحفوظة. الجزيرة هي أفضل مكان "بعيدًا عن كل شيء" للأزواج أو العائلات أو الحفلات الكبيرة التي تنظم احتفالات خاصة.





أماكن الإقامة السبع الصديقة للبيئة توفر جميعها أماكن خاصة وحفلات شواء تطل على غروب الشمس.





تقدم الجزيرة لزوارها مشاهد للحياة البرية الساحرة منها الدلافين والسلاحف والحيتان في موسمها.





يمكنك صيد الأسماك في المياه الغنية أو الغطس أو خوض تجربة مشاهدة الشعاب المرجانية من قوارب الكاياك ذات القاع الزجاجي.





أو يمكن الاستمتاع بتجديف القوارب أو حصاد المحار الخاص بك من الصخور أو التجول ببساطة على الشواطئ المنعزلة.



يقول زوارها أن هناك شعور فريد للغاية لكل من المنازل الريفية المريحة والمستوحاة من الطبيعة، التي تبعد بخطوة فقط من حافة المحيط.





لكل منها اسم خاص وديكور ملون وإطلالة على المحيط الهادي.



نشاطات جزيرة القرع الأسترالية

يمكنك قضاء يومًا ممتعًا في استكشاف Little Pumpkin المجاورة وعجائبها الطبيعية مع قوارب الكاياك ذات القاع الزجاجي في جولة في الجزيرة لمشاهدة السلاحف والدلافين أو اكتشاف حوت أو اثنين من بعيد.

يمكنك التنزه على إحدى القمم الثلاث للحصول على مناظر لا مثيل لها للجزر والشعاب المرجانية المحيطة.

استمتع بالسباحة في منتصف المد حول البحيرة المرجانية بالجزيرة وشاهد العديد من الشعاب المرجانية الملونة والمحار والأسماك العملاقة.



يتم توفير معدات الغطس وكذلك قوارب الكاياك البحرية ذات القاع الزجاجي لاستخدامك. يمكن أيضًا ترتيب رحلات غوص أو صيد احترافية.

يمكن تناول غداء النزهة على المروج المظللة بأشجار جوز الهند خلف الكوخ الاستوائي المسقوف المطل على الشاطئ.

لا يكسر الصمت سوى حفيف أوراق النخيل والصوت اللطيف للأمواج المتكسرة على الشعاب المرجانية.

يمكن الاستمتاع بنار على الشاطئ عند حلول المساء وأعشاب من الفصيلة الخبازية الشهية، أو اصطاد عشاءك الخاص في المياه الضحلة للشعاب المرجانية، أو تناول العشاء من قائمة وجبات الطعام المتوفرة.

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