سفيرة القفطان المغربي في أستراليا: "هذا فخر لي وللمرأة العربية"

النقاط الرئيسية شاركت زارا الرشيدي بفعاليات الدورة السابعة لمهرجان Art Du Caftan الدولي في المغرب بحضور شخصيات بارزة

أطلقت زارا بيت القفطان Caftan house لتحمل التراث المغربي إلى أستراليا

يُعد القفطان المغربي رمزًا للهوية في المغرب، خاصةً في المُناسبات السعيدة والأعراس

القفطان هو زيٌ تقليدي نسائي مغربي، يُعتبر من أقدم الألبسة التقليدية في العالم.





كان يُهدى للعروس التي تبدّل قفطانها حوالي العشر مرّات في ليلة زفافها، أما اليوم فبات القفطان أساسيًا لكل إمراه في المغرب.





كما أن لكل منطقة في المغرب تصميمها الخاص للقفطان.



استهلت زارا حوارها مع برنامج Good morning Australia معربة عن مشاعر الفخر لمشاركتها بفعاليات الدورة السابعة لمهرجان Art Du Caftan الدولي بحضور شخصيات بارزة قائلة: "بكل فخر اخذت القفطان لآخر العالم ومنحي لقب سفيرة القفطان المغربي في استراليا فخر لي وللمرأة العربية".





سلّطت الرشيدي الضوء على مساهمة القفطان المغربي في ترك بصمة في الموضة العالمية إذ إن أشهر مصممي الأزياء، فالقفطان يحاكي المرأة أينما كانت ولا يجتذب المرأة المغربية فحسب قائلة: "حاولت أن احترم خصوصية الذوق الأسترالي، فالمرأة هنا تحب أن تلبس الزي التقليدي، ولكن بمزيج عصري".





ختمت زارا اللقاء عن تطلعها للمشاركة في المهرجان بدورته المستقبلية في عاصمة الموضة والأناقة باريس قائلة: "آمل ان احمل القفطان الى العالم كله وان اجعله بمتناول كل امرأة".





استمعوا إلى المقابلة مع زارا الرشيدي في الملف الصوتي المرفق بالصورة أعلاه.



