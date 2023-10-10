سفيرة القفطان المغربي في أستراليا: "هذا فخر لي وللمرأة العربية"

Zara Al-rachidi

Zara Al-rachidi the founder of " The Caftan House" in Australia. Credit: Zara Al-rachidi

احصل على تطبيق SBS Audio

طرق أخرى للاستماع

من بلدة "الجديدة" الساحلية بالمملكة المغربية، أتت زارا الرشيدي إلى أستراليا بالكثير من الأحلام والامنيات ومعها عشق تصميم الأزياء الذي لازمها منذ الطفولة.

النقاط الرئيسية
  • شاركت زارا الرشيدي بفعاليات الدورة السابعة لمهرجان Art Du Caftan الدولي في المغرب بحضور شخصيات بارزة
  • أطلقت زارا بيت القفطان Caftan house لتحمل التراث المغربي إلى أستراليا
  • يُعد القفطان المغربي رمزًا للهوية في المغرب، خاصةً في المُناسبات السعيدة والأعراس
القفطان هو زيٌ تقليدي نسائي مغربي، يُعتبر من أقدم الألبسة التقليدية في العالم.

كان يُهدى للعروس التي تبدّل قفطانها حوالي العشر مرّات في ليلة زفافها، أما اليوم فبات القفطان أساسيًا لكل إمراه في المغرب.

كما أن لكل منطقة في المغرب تصميمها الخاص للقفطان.
اقرأ المزيد

"التصميم في دمي": زارا الرشيدي نقلت تراث المغرب إلى قلب سيدني فأصبحت "سفيرة القفطان"

استهلت زارا حوارها مع برنامج Good morning Australia معربة عن مشاعر الفخر لمشاركتها بفعاليات الدورة السابعة لمهرجان Art Du Caftan الدولي بحضور شخصيات بارزة قائلة: "بكل فخر اخذت القفطان لآخر العالم ومنحي لقب سفيرة القفطان المغربي في استراليا فخر لي وللمرأة العربية".

سلّطت الرشيدي الضوء على مساهمة القفطان المغربي في ترك بصمة في الموضة العالمية إذ إن أشهر مصممي الأزياء، فالقفطان يحاكي المرأة أينما كانت ولا يجتذب المرأة المغربية فحسب قائلة: "حاولت أن احترم خصوصية الذوق الأسترالي، فالمرأة هنا تحب أن تلبس الزي التقليدي، ولكن بمزيج عصري".

ختمت زارا اللقاء عن تطلعها للمشاركة في المهرجان بدورته المستقبلية في عاصمة الموضة والأناقة باريس قائلة: "آمل ان احمل القفطان الى العالم كله وان اجعله بمتناول كل امرأة".

استمعوا إلى المقابلة مع زارا الرشيدي في الملف الصوتي المرفق بالصورة أعلاه.

أكملوا الحوار عبر حساباتنا على
فيسبوك 
و
تويتر
و
انستغرام.
شارك

الأكثر متابعة

Melbourne becomes more violent than Sydney.

جريمة قتل في وضح النهار تهز ملبورن: السلطات تلاحق الجناة وتعزز جهود مكافحة الجريمة المنظمة

MIDEAST ISRAEL PALESTINIANS GAZA CONFLICT

هل بين الأسرى لدى حماس مواطنون أستراليون؟

US AUSTRALIA METH IMPORTATION

إحباط عملية دولية لتهريب المخدرات في مطار سيدني

LEBANON SYRIA BORDER

إطلاق قذائف من جنوب لبنان على مواقع إسرائيلية وتبني حزب الله للهجوم

28:18
Israel Palestinians

ردود فعل من أستراليا على عملية 'طوفان الأقصى': ماذا قال الجانب الفلسطيني والجانب اليهودي

Afghanistan Earthquake

زلزال غير مسبوق في أفغانستان يُخلّف أكثر من 2,000 قتيل

Israel Palestinians

إسرائيل تعلن 'الحرب' وتتوعد بالانتقام بعد هجوم غير مسبوق من حماس

A civilian wearning a cream-coloured sweatshirt and ADF member in army fatigues stand in front of piles of luggage, pointing at various items.

نيو ساوث ويلز تطالب المواطنين بسداد فواتير فنادق الحجر الصحي أثناء جائحة كورونا

Latest podcast episodes

World - Arabic.jpg

نشرة أخبار المساء 10/10/2023

A group of asylum seekers arrive on Christmas Island

"مرضى ومتعبون": طالبة لجوء عالقة منذ 12 عاماً دون استقرار في أستراليا تصف معاناتها

MicrosoftTeams-image.png

الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب تحتفل بعيد ميلادها الـ43. فكيف هنأها محبوها؟

Arabic correspondent

من مراسلينا: أخبار لبنان في أسبوع 10/10/2023