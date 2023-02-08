ما هي المهارات التي عليكم تعليمها لأطفالكم للنجاة من الغرق؟

النقاط الرئيسة: يجب تعليم الأطفال مهارات البقاء على قيد الحياة والسلامة في الماء.

على الآباء البحث عن مدارس معتمدة ذات سمعة جيدة لبدء تعليم الأطفال السباحة في عمر مبكر.

تقدم الولايات والمقاطعات قسائم لتعليم السباحة عبر مواقع متاحة حسب الفئة العمرية

قارة أستراليا محاطة بالمياه، و العيش فيها يحتم على قاطنيها التمكن من مهارة السباحة.



لكن الأمر المقلق، أن الإحصاءات الصادرة مؤخراً أظهرت أن غرق الأطفال شكل سببًا رئيسًا لوفاتهم أو إصابتهم بعد حالة غرق مؤسفة.





وتشير الإحصاءات، أن الأطفال دون سن الخامسة، يتعرضون لخطر الغرق بمتوسط 23 حالة وفاة فيما يدخل 183 منهم سنوياً للمستشفى إثر تعرضهم للغرق في جميع أنحاء أستراليا.





لذلك لا بد من توعية الآباء والأبناء من خطر الغرق؛ لمنع حدوث أي حوادث مأساوية لاحقًا، عبر تعليم السباحة بشكل جيد منذ الصغر وتلقينهم أسس السلامة لتحاشي مخاطر السباحة في الوقت غير المناسب.





يقول الدكتور إس في ساوندابان جراح الصدمات في مستشفى الأطفال في ويستميد: " كثير من الناس يستبعدون حدوث الغرق، خاصة الفئة العمرية منذ الولادة حتى عمر خمسة أعوام، وهي الفترة التي تكون تحت إشراف الوالدين".



ཆུ་རྐྱལ་དང་དེའི་བདེ་འཇགས་ཤེས་བྱ་སྦྱངས་བ་ལ་བརྟེན་ནས་ཤེས་བྱ་གཞན་མང་པོ་ཞིག་སྦྱོང་བའི་རིག་ལམ་ཇེ་མྱུར་དུ་བཏང་ཡོད་པ་རེད། Credit: Mike Kemp/Getty Images/Tetra images RF شهد عام 2022 ارتفاعًا مقلقًا في عدد الأطفال الذين أُحضروا إلى مستشفيات سيدني إثر حادث غرق.





وهذا الأمر، يدق ناقوس خطر لدى الخبراء في شبكة مستشفيات سيدني للأطفال والإسعاف في ولاية نيو ساوث ويلز



أستراليا بلد محب للمياه، ونحن شعب يحب الرياضات المائية والشواطئ والمسابح. وما نسعى إليه هو التأكد سلامة أطفالنا أثناء ممارستهم للسباحة. Dr SV Soundappan, Children's Hospital at Westmead

ويوضح الدكتور ساوندابان: "أنه بعد الخروج من حادث غرق وشيك؛ فإن الغرق لمدة 3 دقائق أو أكثر، قد يحدث تلفاً عصبياً كبيراً لدى الأطفال، وقد تؤثر أيضاً على قدرات التعلم لدى الطفل ".



ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་ཚོའི་ཆེད་དུ་ཆུའི་ནང་དུ་ལྟ་རྟོག་ཡག་པོ་དགོས་ཞེས་པའི་དོན་ནི། ཕྲུ་གུ་མི་དེའི་ལག་པས་སྙོབ་ཐུབ་ས་ཞིག་ཏུ་ཡོད་པའི་དོན་རེད། Source: Moment RF / Yasser Chalid/Getty Images

ما هو العمر "المناسب" لبدء دروس السباحة؟

يفضل البدء في عمر دون الخامسة، مع ضرورة ان يكون لدى الواليدين دورات تعليم ودراية بمهارات الإسعافات الأولية للإنعاش القلبي الرئوي، وواستخدام طرق الإنقاذ الأخرى.





لا بد من تعليم الأطفال تعلم السباحة بشكل آمن وتوعيته من مخاطر الاقتراب من المياه، وتعلم الطفو، والغوص، وكيفية إنقاذ شخص ما دون تعريض نفسه للخطر، ومعرفة كيف يتصل برقم الطوارئ [000] أو طلب المنقذين في الوقت المناسب.



“Children are naturally curious around water; however, they don’t understand the dangers it can pose,” says Dr Soundappan. Source: Moment RF / Isabel Pavia/Getty Images حددت منظمة الإطار الوطني للسباحة وسلامة المياه قائمة بثلاث مهارات يجب توفرها للأطفال وفقًا لأعمارهم.





وتضح السيدة بيدجون: "أن المعايير الثلاثة التي يجب توافرها للأطفال من أعمار 6 و12 و17 عامًا، قبل تخرجهم من المدرسة الابتدائية و هي:



عند بلوغ الطفل سن الثانية عشرة، يجب أن يكون قادرًا على السباحة لمسافة 50 مترًا، والطفو لمدة دقيقتين، ويستطيع إجراء عملية إنقاذ وخطوات البقاء على قيد الحياة مرتديًا الملابس. Stacey Pidgeon, National Manager for Research and Policy at Royal Life Saving

توفر جميع مدارس أستراليا، برامج لمشاركة الطلبة في برنامج السباحة وأسس السلامة عند ممارسة هذه الرياضة الهامة في المرحلة الابتدائية.





وبإمكان الآباء أيضاً الاستفادة من قسائم التي توفرها الولايات والمقاطعات و المذكورة في آخر هذا المقال لتلقي دروس السباحة لهم ولأطفالهم.





وتوضح السيدة بيجون: "أن لكل ولاية معاييرها الخاصة، لذا لابد من تتبع المعلومات الخاصة بهذا الأمر."



ཕ་མ་ཚོས་རང་གི་ཕྲུ་གུའི་ཆུ་རྐྱལ་རྩལ་རིམ་པ་གང་འཚམ་ཞིག་ལ་མ་སླེབས་བར་དུ་ཕྲུ་གུའི་ཆུ་རྐྱལ་འཛིན་གྲྭ་མུ་མཐུད་ལེན་དགོས་པ་རེད། Credit: FatCamera/Getty Images

دور الوالدين

يقول بريندون وارد الرئيس التنفيذي لجمعية مدربي ومعلمي السباحة الأسترالية: "إن تعليم الطفل التعرف على المياه يجب أن تبدأ من سن ستة أشهر، فيما هناك بعض مدارس السباحة توفر دورات تدريبية لتعليم الأطفال خوض تجربة التعرف على الماء قبل هذا العمر."





ويوضح: "في هذه المرحلة، يتم تعليم الطفل كيف يتأقلم مع الماء، وكيف يشعر بالراحة لينتقل بعدها لمرحلة اكتساب المهارات الأساسية ومن ثم تلقي التدريب و التعلم".





ويضيف: "بين سن الثالثة والرابعة، يتمكن كثير من الأطفال من بناء المهارات الأساسية حول معرفة إن كانت المياه آمنة وتعلم السباحة. كما يمكن للوالدين لعب دور نشط في مساعدة أطفالهم على أن يصبحوا سباحين واعيين بالمخاطر منذ الصغر."



རང་ཉིད་ཀྱི་ཕྲུ་གུ་ཆུའི་ནང་དུ་རྩེ་རུ་བཅུག་ལ་བརྟེན་ནས་ཕ་མ་དང་ཕྲུ་གུའི་བརྩེ་བ་འཕེལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། Source: Moment RF / Navinpeep/Getty Images ويؤكد أننا بهذه الطريقة التدريبية الواعية منذ الصغر "نبني لأطفالنا روتينًا، يتجهيز أنفسهم قبل دخول الماء وممارسة السباحة بارتداء الملابس الخاصة وإدارك عدم دخول الماء إلا إذا كان معهم شخص بالغ ".





ولابد من ذكر، أن على البالغين أن يكونوا من ذوي المهارة في السباحة، ليتمكنوا من الإشراف على الطفل بشكل فعال.





فيما لوحظ أن كثيراً من الآباء من المجتمعات المتعددة الثقافات و الذين وصولوا بالغين إلى استراليا لا يجيدون السباحة.





فيما يشجع المسؤولون الآباء، الوالدين والأطفال على المشاركة في تجربة التعلم في أقرب مكان ووقت ممكن.





وأكد بريندون أنه"في أستراليا ولحسن الحظ ، يمكننا إدخال الأطفال في المياه في بيئة آمنة، وهناك دروس متاحة من سن الرضاعة.



لذا، فإن البدء مبكرًا بتعليم الأولاد على السباحة هو أمر جيد".



ཕྲུ་གུའི་ཆུ་རྐྱལ་འཛིན་གྲྭ་དང་པོའི་སྐབས་སུ་ཆུ་རྐྱལ་སྒྲིག་ཆས་གྱོན་དུ་བཅུག་ཚེ། ཕྲུ་གུའི་ཆུ་རྐྱལ་གྱི་སྤྲོ་བ་འཕེལ་བར་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་རེད། Credit: FatCamera/Getty Images وكما هو الحال مع أي نشاط يرغب الآباء إشراك أولادهم به فعليهم البحث عن تفاصيله .



لذلك ينصح قبل البدء بتعليم الطفل السباحة، إجراء بحث عن مدرسة مناسبة، ويضع الوالدان الأسئلة التالية قبل البدء وهي:



هل المدربون في مدرسة السباحة مؤهلون؟



هل يتمتعون بسيرة وسمعة جيدة في المجال؟



هل مدرسة السباحة تناسب قيمك؟



هل مدرسة السباحة نظيفة ومرتبة؟



التأكد من حصول المدرسة على شهادات ممارسة تدريب معتمدة رسمياً

مراجعة وقراءة آراء المجربين السابقين لهذه المدرسةا.

كما يمكنكم الحصول على قسائم السباحة والرياضة التي تقدمها الولايات والمقاطعات في أستراليا بالضغط على الروابط التالية:





في ولاية نيو ساوث ويلز





First Lap swimming vouchers للأطفال من سن 3-6 سنوات





في المقاطعة الشمالية:



Sports vouchers لطلبة المدارس الابتدائية.





ولاية كوينز لاند:



ولاية جنوب أستراليا:



Sports Vouchers للأطفال من سن5-15 عاماً





تسمانيا:



ولاية فيكتوريا:



غرب استراليا:









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